Osmaneli\'de 9/B öğrencileri sınıflarını boyadı, okul müdürü teşekkür etti

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde öğrenciler, sınıflarını kendi elleriyle boyadılar.

Osmaneli 75. Yıl Anadolu Lisesi 9/B sınıfı öğrencileri, sınıflarına sahip çıkarak boya çalışmalarına katıldı. Sınıf öğretmenleri Melih Kaya'nın öncülüğünde bir araya gelen öğrenciler, sınıflarını kendi emekleriyle boyayarak yeniledi.

Okul Müdürü Faruk Özmen, öğrencilerin sergilediği duyarlı davranıştan dolayı gurur duyduklarını belirterek, "Kendi sınıflarına sahip çıkarak büyük bir duyarlılık gösteren, emekleriyle sınıflarını güzelleştiren 9/B sınıfı öğrencilerimize ve onlara öncülük eden öğretmenimiz Melih Kaya'ya teşekkür ediyorum. Bu örnek davranışlarıyla bizleri çok mutlu ettiler. İyi ki varsınız" dedi.