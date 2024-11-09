Osmaneli\'de Gezici Kütüphane Öğrencilerle Buluştu

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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde öğrenciler 'Gezici Kütüphane' aracı tanışma fırsatı buldu.

Bilecik İl Halk Kütüphanesine ait 'Gezici Kütüphane' aracı Osmaneli Çerkeşli İlkokulu, Osmaneli Hisarcık Beşevler İlkokulu ve Ortaokulu, Osmaneli Oğulpaşa Yeşilçimen İlkokulu öğrencileri ile buluştu. Öğrenciler araçta kitap okuma, kitap ödünç verme, yüz boyama, resim çizme, satranç oyunları ve birçok alanda etkinlikten yararlandı. - BİLECİK