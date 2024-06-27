Osmaneli\'de Konser Günleri Devam Ediyor

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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Yaz Akşamları Etkinlikleri kapsamında 'Konser Günleri' halkla buluşmaya devam ediyor.

Kültür ve Sanat Birimi tarafından gerçekleştirilen konser etkinliğinde bu hafta sahnede Yavuz Çakmak ve Orkestrası yer aldı. Osmaneli halkının şarkılara eşlik etmesiyle birlikte ortamda samimi ve güzel görüntüler ortaya çıktı. Yaz akşamlarını eğlenceli kılan ve halkı birlik, beraberlik içerisinde tutan Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, "Bu güzel görüntüler bir şeyleri doğru yaptığımızı gösteriyor. Bir yandan eğlenen insanlar, bir yandan sanat ve filmlerimiz ile Osmaneli bu yaz da eğlenceye doyacak" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK