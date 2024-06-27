Osmaneli'de Konser Günleri Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Osmaneli'de Konser Günleri Devam Ediyor

Osmaneli\'de Konser Günleri Devam Ediyor

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Yaz Akşamları Etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Konser Günleri' etkinliği halkla buluşmaya devam ediyor. Bu hafta sahnede Yavuz Çakmak ve Orkestrası yer aldı ve Osmaneli halkı şarkılara eşlik ederek güzel bir atmosfer oluşturdu. Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, bu görüntülerin doğru bir iş yapıldığını gösterdiğini belirterek, insanların eğlenirken aynı zamanda sanat ve filmlerle de keyifli bir yaz geçireceğini söyledi.

27.06.2024 11:17  Güncelleme: 11:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Yaz Akşamları Etkinlikleri kapsamında 'Konser Günleri' halkla buluşmaya devam ediyor.

Kültür ve Sanat Birimi tarafından gerçekleştirilen konser etkinliğinde bu hafta sahnede Yavuz Çakmak ve Orkestrası yer aldı. Osmaneli halkının şarkılara eşlik etmesiyle birlikte ortamda samimi ve güzel görüntüler ortaya çıktı. Yaz akşamlarını eğlenceli kılan ve halkı birlik, beraberlik içerisinde tutan Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, "Bu güzel görüntüler bir şeyleri doğru yaptığımızı gösteriyor. Bir yandan eğlenen insanlar, bir yandan sanat ve filmlerimiz ile Osmaneli bu yaz da eğlenceye doyacak" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Bekir Torun, Osmaneli, Bilecik, Sanat, Kültür, Etkinlik, Müzik, Yerel, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Osmaneli'de Konser Günleri Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:58 Türkiye gri listeden çıktı mı Bakan Şimşek’in “Başardık“ paylaşımı büyük ses getirdi Türkiye gri listeden çıktı mı? Bakan Şimşek'in "Başardık" paylaşımı büyük ses getirdi
10:26 CHP lideri Özel, Esad ile görüşmeye gidecek: Suriye vatandaşlarına birtakım jestler yapılabilir CHP lideri Özel, Esad ile görüşmeye gidecek: Suriye vatandaşlarına birtakım jestler yapılabilir
09:54 Merakla beklenen LGS sonuçları açıklandı Merakla beklenen LGS sonuçları açıklandı
08:58 Bakan Koca istifa mı etti İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte Bakan Koca istifa mı etti? İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte
08:20 Biden ve Trump başkanlık yarışı için karşı karşıya gelerek kapıştı Biden ve Trump başkanlık yarışı için karşı karşıya gelerek kapıştı
10:55 Yıllardır elini gizleyen şef Mehmet Yalçınkaya, başına gelen olayı ilk kez anlattı: 5 yaşındayken 3 parmağım koptu Yıllardır elini gizleyen şef Mehmet Yalçınkaya, başına gelen olayı ilk kez anlattı: 5 yaşındayken 3 parmağım koptu
10:50 Altının gram fiyatı yükselişle başladı Altının gram fiyatı yükselişle başladı
10:48 Kimse ondan bunu beklemiyordu Mehmet Büyükekşi’den Ali Koç’a sürpriz çağrı Kimse ondan bunu beklemiyordu! Mehmet Büyükekşi'den Ali Koç'a sürpriz çağrı
10:40 Bakan Şimşek duyurdu: Mayıs ayında yıllık ihracat 260 milyar dolar ile tarihi zirveyi gördü Bakan Şimşek duyurdu: Mayıs ayında yıllık ihracat 260 milyar dolar ile tarihi zirveyi gördü
09:31 DolarTL güne yükselişle başladı Dolar/TL güne yükselişle başladı
09:29 Ramazan Pişkin’in katili ’cinsel istismar’ bahanesine sığındı: Olayı o psikoloji altında gerçekleştirdim Ramazan Pişkin'in katili 'cinsel istismar' bahanesine sığındı: Olayı o psikoloji altında gerçekleştirdim
08:49 Alkollü sürücü, kaldırımda yürüyen kadına kabusu yaşattı Alkollü sürücü, kaldırımda yürüyen kadına kabusu yaşattı
08:48 Baba ile oğul çıkan kavgada sokağı kana buladı: 1 ölü 2 yaralı Baba ile oğul çıkan kavgada sokağı kana buladı: 1 ölü 2 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2024 11:32:46. #1.13#
SON DAKİKA: Osmaneli'de Konser Günleri Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement