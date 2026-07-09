Sakarya Nehri kıyısı daha güvenli hale getirildi

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Sakarya Nehri kıyısındaki ahşap koruma çitleri kaldırılarak yerlerine dekoratif demir korkuluklar monte edildi.

Osmaneli ilçesinde vatandaşların güvenliğini artırmak ve kent estetiğine katkı sağlamak amacıyla Sakarya Nehri kıyısında yürütülen korkuluk yenileme çalışmaları tamamlandı. Osmaneli Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çalışma kapsamında, köprü altından başlayarak Osmaneli Devlet Hastanesi'ne kadar uzanan güzergahta bulunan ahşap koruma çitleri kaldırıldı. Yerlerine ise daha güvenli kullanım sağlayan ve estetik görünümüyle çevreye değer katan dekoratif demir korkuluklar monte edildi. Yapılan düzenlemeyle nehir kenarındaki yaya güzergahının güvenliği artırılırken, bölge daha modern bir görünüme kavuşturuldu.

Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, "İlçemizin yaşam alanlarını daha güvenli ve daha modern hale getirmek amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sakarya Nehri kıyısında gerçekleştirdiğimiz bu düzenlemeyle hem vatandaşlarımızın güvenliğini artırdık hem de ilçemize estetik bir görünüm kazandırdık. Osmaneli'nin yaşam kalitesini yükseltecek hizmetleri hayata geçirmeye devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK