Osmaneli\'de Sokak Hayvanlarına Destek Projesi

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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde sokak hayvanları için birçok noktaya mama ve su kapları yerleştirildi.

Hayvan dostu Osmaneli Belediyesi tarafından Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Tedavi Merkezi personelleri ilçe genelindeki park ve mesire alanlarına can dostlarımız için mama ve su kapları bıraktık. Ekipleri daha öncede yerleştikleri kapların mama ve sularını yenileyerek onların sağlıklı bir şekilde beslenmelerini sağlandı. Ayrıca ilçe esnaflarının destekleriyle bazı işletmelerin önüne de mama ve su kapları yerleştirdik.

Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, "Sokak hayvanlarımız için el ele vererek daha yaşanabilir bir Osmaneli oluşturmaya devam ediyoruz" dedi. - BİLECİK