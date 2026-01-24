Zabıtadan tartı ve ölçü aletlerine sıkı denetim - Son Dakika
Zabıtadan tartı ve ölçü aletlerine sıkı denetim

24.01.2026 10:02  Güncelleme: 10:04
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde zabıta ekipleri, Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayenesi kapsamında ilçe genelinde tartı denetimleri yaptı. İşletmelerdeki ölçüm aletlerinin mevzuata uygunluğu kontrol edildi.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde zabıta ekipleri, tartı ve ölçü aletlerine yönelik sıkı denetim gerçekleştirdi.

Osmaneli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların mağduriyet yaşamaması amacıyla Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayenesi kapsamında ilçe genelinde tartı denetimleri gerçekleştirdi. Ölçüm doğruluğunun sağlanması amacıyla yapılan denetimlerde, işletmelerde kullanılan tartı ve ölçü aletlerinin mevzuata uygunluğu kontrol edildi. Denetimler sırasında eksik ya da hatalı kullanım tespit edilen işletmelere gerekli uyarılar yapıldı.

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde Bilecik Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Hamdi İğdeci ölçü ve ölçü aletlerine ilişkin periyodik muayenelerin önemine dikkat çekmişti. İl Müdürü İğdeci'nin, trafikte kullanılan radar ve ortalama hız ölçüm cihazlarının periyodik muayene geçerlilik süresinin 1 yıl olduğunu ve bu süre dolmadan Türk Standartları Enstitüsü'ne başvuru yapılarak muayene ve damgalarının yaptırılmasının zorunlu olduğunu hatırlattığı belirtildi.

Denetimlere ilişkin değerlendirmede bulunan Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, "Vatandaşlarımızın hak kaybına uğramaması için ölçü ve tartı denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Mevzuata uygunluk hem esnafımız hem de halkımız için büyük önem taşıyor" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

