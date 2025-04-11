Osmaneli\'nde şehit aileleri ve gazilere anlamlı ziyaret

Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun ve Osmaneli Kaymakamı Abdüsssmed Kılıç, ilçe protokolü, emniyet ve jandarma mensupları ile birlikte ilçede ikamet eden şehit aileleri, gaziler ve ailelerini ziyaret etti.

Ziyaret sırasında, protokol üyeleri, şehit ailelerinin ve gazilerin taleplerini dinleyerek onların her zaman yanlarında olacaklarını belirttiler. Kaymakam Abdüsssmed Kılıç, bu ziyaretlerin toplumun birlik ve beraberliğini güçlendirmek adına büyük önem taşıdığını ifade ederken, şehit ailelerine duyulan minnetin, böylesine samimi buluşmalarla ifade edilmesinin değerli olduğunu vurguladı.

Belediye Başkanı Bekir Torun ise; şehit aileleri ve gazilerin fedakarlıklarının unutulmayacağını ve her daim yanlarında olunacağını dile getirdi. Ziyaretler, toplumda birlik ve beraberlik mesajını güçlendirirken, şehit ailelerinin ve gazilerin yalnız olmadıklarını hissetmelerini sağladı. - BİLECİK