Osmaneli'nde İYİ Parti Ankara Milletvekili Prof. Dr. Kürşad Zorlu'nun katılımıyla, Atatürk Bulvarı'ndaki sıcak asfalt çalışmasının açılışı yapıldı.
Açılışa, Vekil Zorlu'nun yanı sıra Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Özkahya, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Vekil Zorlu, açılış öncesinde Osmaneli Belediyesi'ni ziyaret ederek projeler hakkında bilgi aldı. - BİLECİK
Son Dakika › Yerel › Osmaneli'nde Sıcak Asfalt Çalışmasının Açılışı Yapıldı - Son Dakika
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