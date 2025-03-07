Osmaneli'nde Yeni Kapalı Duraklar Vatandaşlar İçin Hizmete Girdi - Son Dakika
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Osmaneli'nde Yeni Kapalı Duraklar Vatandaşlar İçin Hizmete Girdi

Osmaneli\'nde Yeni Kapalı Duraklar Vatandaşlar İçin Hizmete Girdi

Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, vatandaşların soğuk hava koşullarında toplu taşıma kullanırken daha konforlu bir deneyim yaşamalarını sağlamak için yeni kapalı duraklar kazandırdıklarını açıkladı.

07.03.2025 10:43  Güncelleme: 10:46
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Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, vatandaşların soğuk havalarda toplu taşıma kullanırken daha konforlu bir deneyim yaşamalarını sağlamak amacıyla çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde mevcut bir durak bakım ve onarımdan geçirilerek tamamen kapalı hale getirildi ve ilçeye yeni bir kapalı durak daha kazandırıldı. Başkan Torun, "Osmaneli Belediyesi olarak, vatandaşlarımızın ulaşımda daha iyi şartlara sahip olması için çalışmaya devam edeceğiz. Bu yeni kapalı duraklar, özellikle kış aylarında soğuk hava şartlarında toplu taşıma bekleyen vatandaşlar için büyük bir rahatlık sağlayacak. İlerleyen dönemde daha fazla kapalı durak eklemeyi planladık" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Osmaneli'nde Yeni Kapalı Duraklar Vatandaşlar İçin Hizmete Girdi - Son Dakika

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