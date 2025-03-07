Osmaneli\'nde Yeni Kapalı Duraklar Vatandaşlar İçin Hizmete Girdi

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Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, vatandaşların soğuk havalarda toplu taşıma kullanırken daha konforlu bir deneyim yaşamalarını sağlamak amacıyla çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde mevcut bir durak bakım ve onarımdan geçirilerek tamamen kapalı hale getirildi ve ilçeye yeni bir kapalı durak daha kazandırıldı. Başkan Torun, "Osmaneli Belediyesi olarak, vatandaşlarımızın ulaşımda daha iyi şartlara sahip olması için çalışmaya devam edeceğiz. Bu yeni kapalı duraklar, özellikle kış aylarında soğuk hava şartlarında toplu taşıma bekleyen vatandaşlar için büyük bir rahatlık sağlayacak. İlerleyen dönemde daha fazla kapalı durak eklemeyi planladık" dedi. - BİLECİK