Osmaneli\'ye Yeni Gasilhane Yapılıyor

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Osmaneli Belediyesi kente yeni bir gasilhane kazandırılıyor.

Osmaneli Belediyesi hasta-nakil ve cenaze hizmetleri binasının arka kısmına yapımı planlanan gasilhanenin temelini attı. Konuyla ile ilgili olarak açıklama yapan Belediye Başkanı Bekir Torun; "Vatandaşlarımızın en zor anlarında yanlarında olmaya devam ediyoruz. Tamamen ücretsiz olarak sunulan cenaze hizmetlerimize bir yenisini daha ekleyerek, Osmaneli de büyük bir ihtiyacı karşılıyoruz. En kısa sürede tamamlanarak hizmete girecek olan gasilhane, ilçemize hayırlı olsun" dedi. - BİLECİK