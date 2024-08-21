Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın Muhtarlarla Buluştu - Son Dakika
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Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın Muhtarlarla Buluştu

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın Muhtarlarla Buluştu

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, ilçede görev yapan muhtarlar ile bir araya gelerek sıkıntı ve taleplerini dinledi. Aydın, muhtarlar aracılığıyla hizmetleri gerçekleştireceklerini belirtti.

21.08.2024 16:14  Güncelleme: 16:15
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Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, ilçede görev yapan muhtarlar ile bir araya gelmeyi sürdürüyor. Vatandaş ile belediye arasında köprü vazifesi gören muhtarların sıkıntı ve taleplerine kulak veren Başkan Aydın, "Mahallelerimizde gerçekleştireceğimiz hizmetleri, siyaset temelli paralel bir yapılanma üzerinden değil, seçilmiş kişi olan muhtarlarımız aracılığıyla yapacağız" dedi.

Osmangazi ilçesinde görev yapan 136 mahallenin muhtarları ile 4 bölüm halinde bir araya gelmeyi planlayan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, ikinci toplantısını ovada yer alan mahallelerin muhtarları ile yaptı. Değirmenpark Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşen toplantıda muhtarlarla istişarede bulunan Başkan Aydın, muhtarların dile getirdiği sıkıntıların hepsini çözüme kavuşturacaklarının sözünü verdi. Başkan Aydın, göreve geldiği günden bu zamana kadar geçen 135 günlük süreçte yapmış oldukları hizmetler konusunda da muhtarları bilgilendirdi.

"Hizmet ve çözümleri, muhtarlar aracılığıyla yapmak istiyoruz"

Osmangazi'de görev yapan 136 mahalle muhtarının tamamıyla bir araya geleceklerini ifade eden Başkan Aydın, "Seçim öncesinde söylediğim gibi mahallerimizde gerçekleştirdiğimiz hizmetleri, mahalle temsilciliği veya mahalle başkanlığı gibi siyaset temelli paralel bir yapılanma üzerinden değil, seçilmiş kişi olan muhtarlarımız aracılığıyla yapacağız. Mahalle temsilciliği veya mahalle başkanlığı gibi siyaset temelli yapılanmanın 22 yıldır insanları nasıl bir ikileme düşürdüğünü, ihtiyacı olmayanlar için yardımlar aldığını, yandaşlık ve partizanlık iç güdüsüyle hareket ettiklerini, yardımların gerçekten hak eden kişilere ulaştırılmadığını tespit etme imkanı bulduk. Göreve gelince muhtarımızla ilgilenen bir birim oluşturduk. Bu birimimiz, muhtarlarla irtibat kurup mahallelerdeki eksiklikleri tek tek tespit ediyor. Günümüz ekonomik şartlarında, bütçelerin maaş ödemeye dahi zor yettiği bir ortamda elimizden gelenin en iyisini yaparak vatandaşlarımıza hizmet etmeye çalışıyoruz. Amacımız vatandaşlarımıza en güzel şekilde hizmet etmek; Mahallemizdeki yurttaşlarımızın refah seviyesini arttırmak ve onların sorunlarını çözerek halkımızın mutlu ve huzurlu şekilde yaşamını sürdürmesini sağlamak" dedi.

Başkan Aydın'ın 135 günlük hizmet karnesi

Göreve geldikleri günden bu zamana kadar geçen 135 günlük süreçte yapmış oldukları çalışmalar ve hizmetler hakkında muhtarlara bilgiler veren Başkan Aydın, "35 bin kişiye çorba ikramında bulunduk. 25 bin vatandaşımız Halk Lokantası'ndan faydalandı. 400 kişiye hasta nakil hizmeti verdik. 40 bin ton asfalt döktük. 450 bin çiçek ektik. Bin 500 ton geri dönüşüm malzemesi ve 6 bin ton evsel atık topladık. 15 parkımızı yeniledik. İlçemize birçok yeni park kazandırdık. Ekiplerimiz 2 binden fazla denetleme yaptı. 50 tane kaçak binayı yıktık. Köyümüzde Şenlik Var projesi ile köylerimizi birbirinden eğlenceli etkinliklerle buluşturduk. Ova ve dağ köylerimizde iş makinelerimiz 3 aydır aralıksız çalışıyor. Yaptığımız hizmetlerin dışında, muhtarlarımızla bir araya gelerek istişarede bulunuyoruz. Muhtarlarımızın görüş ve önerilerine kulak veriyoruz. Biz Osmangazi'yi muhtarlarımız ile birlikte yöneteceğiz" şeklinde konuştu.

Osmangazi Muhtarlar Derneği Başkanı Burhan Mandacı da yaptığı konuşmada, "Muhtarlarımızın en büyük talebi Erkan Başkanımızla bir araya gelerek taleplerini ve sıkıntılarını iletmekti. Erkan Başkanımıza bu isteğimizi söyledik. Muhtarlarımızın talebi başımızın üstüne diyerek bu toplantıları düzenledi. Bu durumdan çok memnun olduk. Dertlerimizi dinleyip çözüm üreten Erkan Başkanımıza teşekkür ederiz." diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın Muhtarlarla Buluştu - Son Dakika

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