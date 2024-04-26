Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, personelle tanıştı - Son Dakika
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Yerel

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, personelle tanıştı

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, personelle tanıştı

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, mesaiye belediye binasındaki birimleri gezerek başladı. Personel ile tek tek tanışma fırsatı bulan Başkan Aydın, "Yeni dönemde ilçemize ve vatandaşlarımıza en güzel hizmetleri hep birlikte sunacağız" dedi.

26.04.2024 11:58  Güncelleme: 12:02
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Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, mesaiye belediye binasındaki birimleri gezerek başladı. Personel ile tek tek tanışma fırsatı bulan Başkan Aydın, "Yeni dönemde ilçemize ve vatandaşlarımıza en güzel hizmetleri hep birlikte sunacağız" dedi.

31 Mart Yerel seçimlerinde Osmangazi Belediye Başkanlığına seçilmesinin ardından yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdüren Erkan Aydın, bir yandan kendisine hayırlı olsun ziyaretine gelen konuklarını ağırlarken bir yandan da belediye birimlerini gezerek 5 yıl boyunca birlikte çalışacağı mesai arkadaşları ile bir araya gelerek tanışıyor. Sabah erken saatte belediye binasına gelen Başkan Aydın, personele sürpriz ziyaret gerçekleştirdi. Belediye birimlerini gezerek personelle tek tek selamlaşan Başkan Aydın, mesai arkadaşlarına iyi çalışmalar diledi.

"Hedeflerimiz büyük"

Gittiği her birimde personel tarafından oldukça sıcak ve samimi bir şekilde karşılanan Başkan Aydın, "Osmangazi Belediyesi olarak yönetim kadrolarımız ve mesai arkadaşlarımız ile birlikte Osmangazimize ve vatandaşlarımıza yakışır hizmetleri sunacağız. Hedeflerimiz büyük. Bu hedeflere birlik ve beraberlik içinde hareket ederek hep birlikte yürüyeceğiz. Güzel işlere imza atacağımıza olan inancımız tam. Tüm mesai arkadaşlarıma çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" dedi.

Başkan Aydın'ın bu samimi ziyareti, belediye personeli arasında moral ve motivasyonu yükselterek mesaiye güzel bir başlangıç yapılmasını sağladı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, personelle tanıştı - Son Dakika

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