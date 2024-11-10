Osmangazi Belediyesi, Atatürk'ü Bilimle Andı - Son Dakika
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Osmangazi Belediyesi, Atatürk'ü Bilimle Andı

Osmangazi Belediyesi, Atatürk\'ü Bilimle Andı

Osmangazi Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 86. yıldönümünde düzenlenen 'Köylerde Bilim Buluşmaları' etkinliğiyle bilimle andı. Seçköy Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte gökyüzü gözlemleri ve bilim sohbetleri yapıldı.

10.11.2024 14:21  Güncelleme: 14:22
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Osmangazi Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 86'ıncı yılında bilimle andı. 'Köylerde Bilim Buluşmaları' çerçevesinde Seçköy Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte, "Bemin manevi mirasım ilim ve akıldır" diyen Atatürk'ün manevi mirasına sahip çıkıldı.

Osmangazi Belediyesi'nin Bilim ve Amatör Astronomi Kulübü iş birliğinde düzenlediği 'Köylerde Bilim Buluşmaları' Seçköy Mahallesi'nde soğuk havaya rağmen yoğun katılımla gerçekleşti. 'Atatürk'ü Bilimle Anma' temasıyla düzenlenen gökyüzü gözlemi ve bilim sohbetleri, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Seçköy Mahallesi Muhtarı Hüseyin Töre'nin anılması ile başladı. Atatürk ve bilim dolu saatlerin yaşatıldığı etkinlikte, Seçköy sakinlerine ve katılımcılara teleskopla Ay, Satürn ve Venüs gözlemi yaptırıldı. Yapılan gözlemin ardından bu köyde büyümüş olan dünyaca ünlü ressam İbrahim Balaban'ın Bursa'yı resmettiği 'Kurtuluş Savaşı ve Devrimler' isimli tablosu Sanat Eğitmeni Ayten Kösa Topçu tarafından anlatıldı.

'Köylerde Bilim Buluşmaları' etkinliği, Emekli Bürokrat Vedat Atacan'ın 'Atatürk ve Bilim' isimli sunumu ile devam etti. Kimya Mühendisi Tolga Diraz'ın 2024-2025 yıllarının önemli gök olaylarını anlatımının ardından, Amatör Astronom Tuğba Dalgın, takım yıldızları hakkında katılımcılara bilgiler verdi. Büyük Önder Mustafa Atatürk'ün manevi mirası ilimle anıldığı etkinliğe katılan Seçköy sakinleri ve katılımcılar, Atatürk ve bilim dolu bir gece yaşadı.

"Atatürk'ü manevi mirası olan ilim ve akıl ile anıyoruz"

Osmangazi Belediyesi ve Bilim ve Astronomi Kulübü olarak her ay bilim buluşmaları etkinliğini gerçekleştirdiklerini ifade eden Bilim ve Amatör Astronomi Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Cem Özkan, "Kasım ayında Seçköy Mahallesi'nde bir araya geldik. 'Atatürk'ü Bilimle Anma' temasıyla gerçekleştirdiğimiz etkinliğimizde, Atatürk'ü yasla anmak yerine onun manevi mirası olan ilim ve akıl ile anmak istedik. Toplumu bilimle buluşturmak istiyoruz. İnsanlara bilim sevgisini aşılamak istiyoruz. Bu akşam teleskop gözlemi yaptık. Atatürk'ü bilimle andığımız temayla ilgili sunumlar gerçekleştirdik. Gökyüzünü tanıttık. Ay ve Satürn gözlemleriyle etkinliğimizi sonlandırdık" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Osmangazi Belediyesi, Atatürk'ü Bilimle Andı - Son Dakika

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