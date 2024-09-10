Osmangazi Belediyesi Çocuklar İçin Strateji Oyunları Akademisi Kurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Osmangazi Belediyesi Çocuklar İçin Strateji Oyunları Akademisi Kurdu

Osmangazi Belediyesi Çocuklar İçin Strateji Oyunları Akademisi Kurdu

Osmangazi Belediyesi, çocukların gelişimine katkıda bulunmak ve öğrenme becerilerini geliştirmek amacıyla Strateji Oyunları Akademisi'ni hayata geçirdi. Çocuklar tarafından büyük ilgi gören akademi, çocuklarının boş vakitlerini faydalı aktiviteler ile değerlendirmesini isteyen velilerin de gözdesi oldu.

10.09.2024 16:01  Güncelleme: 16:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmangazi Belediyesi, çocukların gelişimine katkıda bulunmak ve öğrenme becerilerini geliştirmek amacıyla Strateji Oyunları Akademisi'ni hayata geçirdi. Çocuklar tarafından büyük ilgi gören akademi, çocuklarının boş vakitlerini faydalı aktiviteler ile değerlendirmesini isteyen velilerin de gözdesi oldu.

Osmangazi Belediyesi tarafından çocukların zeka ve strateji becerilerini geliştirmesine katkı sağlamak adına kurulan Strateji Oyunları Akademisi'nde çalışmalar başladı. Salı ve Perşembe günleri öğleden önce ve öğleden sonra gerçekleştirilen atölye çalışmalarında çocuklara stratejik düşünme, mantık yürütme, problem çözme becerileri kazandırmaya yönelik olan çeşitli kutu oyunları oynatılıyor. Düşünen, sorgulayan bireylerin yetiştirilmesinin amaçlandığı Strateji Oyunları Akademisi'ne 8-12 yaş arasındaki çocuklar, ücretsiz olarak kayıt yaptırabiliyor. Her dönemi bir ay süren akademiye katılan çocuklar, hem sosyalleşiyor, hem de kendilerini geliştiriyor.

Strateji Oyunları Akademisi'nde görev yapan akıl, zeka ve strateji oyunları eğitmeni Rümeysa Kasongo, "Atölyeye katılan çocuklara, dikkat, konsantrasyon, mantık yönetme, uzamsal zeka ve problem çözmeye yönelik olan kutu oyunlar oynatıyoruz. Yaklaşık 50 tane oyunumuz var. Atölyeye katılan çocukların derslerinde daha başarılı olduğunu görüyoruz. Velilerden bu yönde geri dönüşler alıyoruz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Osmangazi Belediyesi, Güncel, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Osmangazi Belediyesi Çocuklar İçin Strateji Oyunları Akademisi Kurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:33 Narin Güran soruşturmasında itirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklandı Narin Güran soruşturmasında itirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklandı
18:58 Külliye’de kritik zirve Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM Başkanı Özkaya ile görüştü Külliye'de kritik zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM Başkanı Özkaya ile görüştü
18:20 Ordu’da üvey babaanne dehşeti 2 yaşındaki torununu aşağı attı Ordu'da üvey babaanne dehşeti! 2 yaşındaki torununu aşağı attı
18:15 Çarptığı kadının ölümüne neden olan polisin ehliyeti yokmuş Çarptığı kadının ölümüne neden olan polisin ehliyeti yokmuş
17:45 Narin’in mezarı başındaki akrabası ’Havin’ime de böyle kıydılar’ diyerek ağıt yaktı Narin'in mezarı başındaki akrabası 'Havin'ime de böyle kıydılar' diyerek ağıt yaktı
10:25 Narin cinayeti soruşturmasında 24 şüpheli için ek gözaltı süresi Narin cinayeti soruşturmasında 24 şüpheli için ek gözaltı süresi
09:55 Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 50 kuruş indirim bekleniyor Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 50 kuruş indirim bekleniyor
09:33 TFF Yönetim Kurulu, yeni yabancı sayısı için bugün karar verecek TFF Yönetim Kurulu, yeni yabancı sayısı için bugün karar verecek
09:28 Narin’in ölümüne sessiz kalmayan Ezgi Mola ’’Allah belasını versin’’ diyerek tepki gösterdi Narin'in ölümüne sessiz kalmayan Ezgi Mola ''Allah belasını versin'' diyerek tepki gösterdi
09:21 Soruşturmanın seyrini değiştirecek detaylar Ağabeyin gözünde morluk, sırtında tırnak izleri tespit edildi Soruşturmanın seyrini değiştirecek detaylar! Ağabeyin gözünde morluk, sırtında tırnak izleri tespit edildi
09:06 Star Wars’ın unutulmaz karakterini seslendiriyordu, hayatını kaybetti Star Wars'ın unutulmaz karakterini seslendiriyordu, hayatını kaybetti!
08:49 Yok artık Kerem Dün geceki performansını gören herkes aynı yorumu yapıyor Yok artık Kerem! Dün geceki performansını gören herkes aynı yorumu yapıyor
08:43 Sultanbeyli’de fiyat tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 2 ölü Sultanbeyli'de fiyat tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 2 ölü
08:41 İtirafçının oğlu isyan etti: Bu saatten sonra o insana baba demem İtirafçının oğlu isyan etti: Bu saatten sonra o insana baba demem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2024 20:51:47. #1.13#
SON DAKİKA: Osmangazi Belediyesi Çocuklar İçin Strateji Oyunları Akademisi Kurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement