Osmangazi Belediyesi Hocahasan Mahallesi\'nde Asfalt Çalışması Başlattı

Osmangazi Belediyesi, Hocahasan Mahallesi'nde cadde ve sokakların eskiyen asfaltlarının yenilenmek için çalışma başlattı. Asfaltlama çalışmaları çerçevesinde bölgeye 220 ton asfalt serimi yapıldı.
Osmangazi Belediyesi, yağışlı geçen havaların güzelleşmesiyle birlikte asfalt çalışmalarına hız verdi. Yürütülen asfaltlama çalışmaları çerçevesinde Hocahasan Mahallesi'nde yer alan Fahri Korutürk Caddesi ve Hocahasan Sokak'ın bozulan zeminini freze makinesi ile kazıyan belediye ekipleri, kazınan yolları asfalt dökerek yeniledi. Daha önce bölgedeki kaldırımların genişletilmesi adına da çalışma yürüten Osmangazi Belediyesi, cadde ve sokakların da asfalt dökülerek yenilenmesi ile birlikte bölgedeki araç ve yaya ulaşımın kalite kattı.
Osmangazi'nin dört bir yanında asfaltlama çalışmaları yürüttüklerini belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Hocahasan Mahallemizde geçtiğimiz günlerde kaldırımların genişletilmesi adına bir çalışma yürüttük. Zemini bozulan ve dar olduğu için vatandaşlarımızın yürümekte zorlandığı kaldırımları genişleterek baştan aşağı yeniledik. Kaldırımların ardından bölgedeki yolların da yenilenmesi adına çalışma gerçekleştirdik. Vatandaşlarımız genişleyen kaldırımları ve yenilenen yolları en güzel şekilde kullanabilecekler" dedi. - BURSA
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