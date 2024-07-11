Osmangazi Belediyesi, kaçak gecekonduyu yıktı - Son Dakika
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Yerel

Osmangazi Belediyesi, kaçak gecekonduyu yıktı

Osmangazi Belediyesi, kaçak gecekonduyu yıktı

Osmangazi Belediyesi, kamuya ait arazi üzerine kaçak olarak inşa edildiği belirlenen gecekonduyu yıktı. Madde bağımlılarının uğrak yeri olan gecekondunun yıkılması, mahalle sakinlerinin yüzünü güldürdü.

11.07.2024 17:28  Güncelleme: 17:30
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Osmangazi Belediyesi, kamuya ait arazi üzerine kaçak olarak inşa edildiği belirlenen gecekonduyu yıktı. Madde bağımlılarının uğrak yeri olan gecekondunun yıkılması, mahalle sakinlerinin yüzünü güldürdü.

Kaçak yapılaşmaya karşı yürütülen mücadele kapsamında ilçenin dört bir yanını mercek altına alan Osmangazi Belediyesi, gerek belediye ekipleri tarafından tespit edilen kaçak yapıları, gerekse vatandaşların ihbarları doğrultusunda belirlenen gecekonduların yıkımını gerçekleştiriyor. Planlı ve sağlıklı kentleşmeyi sağlamak adına kaçak yapılaşmaya karşı yoğun bir mücadele ortaya koyan Osmangazi Belediyesi, son olarak madde bağımlılarının mesken tutması nedeniyle sosyal riskler oluşturan Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki gecekonduyu yıktı. Kamu arazisi üzerine inşa edildiği belirlenen gecekondu, Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından iş makinesi ile yıkıldı. Yıkımın ardından ortaya çıkan molozlar, belediye ekipleri tarafından kamyonlara yüklenerek yıkım alanı temizlendi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Osmangazi Belediyesi, kaçak gecekonduyu yıktı - Son Dakika

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