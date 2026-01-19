Osmangazi'nin yüksek kesimlerinde kar nöbeti - Son Dakika
Osmangazi'nin yüksek kesimlerinde kar nöbeti

Osmangazi\'nin yüksek kesimlerinde kar nöbeti
19.01.2026 17:06  Güncelleme: 17:09
Osmangazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışına karşı sahada yoğun bir karla mücadele çalışması gerçekleştirdi. Ekipler, yolların kısa sürede ulaşıma açılması için gayret gösterdi.

Osmangazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışına karşı hızlı ve koordineli bir şekilde harekete geçti. Kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilememesi için sahaya çıkan ekipler, Hüseyinalan, Kirazlı, Süleymaniye, Bağlı, Soğukpınar ve Elmaçukuru mahallelerinde yoğun bir karla mücadele çalışması gerçekleştirdi.

Osmangazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, özellikle yüksek kesimlerde etkisini artıran kar yağışıyla birlikte ilçede hayatın aksamaması için gece gündüz demeden sahaya indi. Hüseyinalan, Kirazlı, Süleymaniye, Bağlı, Soğukpınar ile Elmaçukuru mahallelerinde karla mücadele çalışması yürüten ekipler, kar küreme ve tuzlama araçlarıyla yolları kısa sürede ulaşıma açtı. Soğuk hava ve zorlu arazi şartlarına rağmen özveriyle çalışan ekipler, ana arterlerin yanı sıra mahalle yolları ile bağlantı güzergahlarında da özenli bir mesai yürüttü.

Yapılan çalışmalar kapsamında mahalleliler, yolların kısa sürede ulaşıma açılmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a yürekten teşekkür etti. - BURSA

Kaynak: İHA

18:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kabine sonrası açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası açıklamalar
18:18
Atlas Çağlayan cinayetinde yeni gelişme 3 kişi tutuklandı
Atlas Çağlayan cinayetinde yeni gelişme! 3 kişi tutuklandı
17:31
“Şeriat“ çıkışıyla gündem olan Esra Erol’dan eleştirilere yanıt
"Şeriat" çıkışıyla gündem olan Esra Erol'dan eleştirilere yanıt
17:28
Eski futbolcu Ümit Karan’ın uyuşturucu testi pozitif çıktı
Eski futbolcu Ümit Karan'ın uyuşturucu testi pozitif çıktı
16:40
Kur’an kursunda çocuklara şiddet: Kamera tüm olan biteni böyle kaydetti
Kur'an kursunda çocuklara şiddet: Kamera tüm olan biteni böyle kaydetti
16:13
Alkol masasında sela okutan MHP’li meclis üyesine ihraç
Alkol masasında sela okutan MHP'li meclis üyesine ihraç
