Osmangazi Belediyesi'nden Çocuklara Kütüphane Buluşmaları

Yerel

(BURSA) - Osmangazi Belediyesi, çocuklara kitap okuma alışkanlığı ve hayvan sevgisi kazandırmak için "Kütüphane Buluşmaları" düzenliyor. Buluşmalarda öğrenciler, hem kitap okuyor hem de kedileri seviyor.

Çocuklarda kitap okuma alışkanlığının yaygınlaştırılması için çeşitli projeleri yaşama geçiren Osmangazi Belediyesi, ilkokul öğrencilerini Kedili Tekke Millet Kıraathanesi Kütüphanesi'nde ağırladı. Burada öğretmenleriyle birlikte kitap okuyan minik öğrenciler, aynı zamanda kedileri sevme fırsatı buldu.

"Buradaki kedilerle çocuklar bir bağ kuruyor"

Kedili Tekke Millet Kıraathanesi Kütüphanesi'nin gönül bağı kurdukları bir yer olduğunu belirten 11 Eylül İlkokulu Müdür Yardımcısı Fatma Çelik, "Bu kütüphaneyi aktif olarak kullanıyoruz. Öğretmenlerimizle birlikte düzenli olarak burada okuma saatleri gerçekleştiriyoruz. Osmangazi Belediyesi'ne bu hizmetinden dolayı teşekkür ediyorum. Çocuklarımıza burada boyama kitapları ve küçük ikramlarda bulunuyorlar. Buradaki kedilerle çocuklar bir bağ kuruyor ve olumlu bir şekilde kitap okumayı zihinlerinde birleştirmiş oluyorlar. Burada okumak istediğiniz bir çok seçenekte kitap var onları alıp tekrar geri verebiliyorsunuz. Bu da güzel bir hizmet, bize bu imkanı sunan belediyemize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Öğrenciler ise kedileri severek, kitapları daha heyecanlı ve güzel okuduklarını söyledi.