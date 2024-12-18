Osmangazi Belediyesi'nden Çocuklara Kütüphane Buluşmaları - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Osmangazi Belediyesi'nden Çocuklara Kütüphane Buluşmaları

Geniş Video İzle

Osmangazi Belediyesi, çocuklar için 'Kütüphane Buluşmaları' düzenleyerek kitap okuma alışkanlığını yaygınlaştırıyor. Öğrenciler, Kedili Tekke Millet Kıraathanesi Kütüphanesi'nde hem kitap okuyup hem de kedileri sevme fırsatı buluyor.

18.12.2024 11:50  Güncelleme: 13:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(BURSA) - Osmangazi Belediyesi, çocuklara kitap okuma alışkanlığı ve hayvan sevgisi kazandırmak için "Kütüphane Buluşmaları" düzenliyor. Buluşmalarda öğrenciler, hem kitap okuyor hem de kedileri seviyor.

Çocuklarda kitap okuma alışkanlığının yaygınlaştırılması için çeşitli projeleri yaşama geçiren Osmangazi Belediyesi, ilkokul öğrencilerini Kedili Tekke Millet Kıraathanesi Kütüphanesi'nde ağırladı. Burada öğretmenleriyle birlikte kitap okuyan minik öğrenciler, aynı zamanda kedileri sevme fırsatı buldu.

"Buradaki kedilerle çocuklar bir bağ kuruyor"

Kedili Tekke Millet Kıraathanesi Kütüphanesi'nin gönül bağı kurdukları bir yer olduğunu belirten 11 Eylül İlkokulu Müdür Yardımcısı Fatma Çelik, "Bu kütüphaneyi aktif olarak kullanıyoruz. Öğretmenlerimizle birlikte düzenli olarak burada okuma saatleri gerçekleştiriyoruz. Osmangazi Belediyesi'ne bu hizmetinden dolayı teşekkür ediyorum. Çocuklarımıza burada boyama kitapları ve küçük ikramlarda bulunuyorlar. Buradaki kedilerle çocuklar bir bağ kuruyor ve olumlu bir şekilde kitap okumayı zihinlerinde birleştirmiş oluyorlar. Burada okumak istediğiniz bir çok seçenekte kitap var onları alıp tekrar geri verebiliyorsunuz. Bu da güzel bir hizmet, bize bu imkanı sunan belediyemize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Öğrenciler ise kedileri severek, kitapları daha heyecanlı ve güzel okuduklarını söyledi.

Kaynak: ANKA

Osmangazi Belediyesi, Yerel Yönetim, Hayvanlar, Etkinlik, Kültür, Eğitim, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Osmangazi Belediyesi'nden Çocuklara Kütüphane Buluşmaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:23 Çarpıcı iddia: Esad, askeri hedeflerin koordinatlarını İsrail’e verdi Çarpıcı iddia: Esad, askeri hedeflerin koordinatlarını İsrail'e verdi
22:20 Sivil polis yalanıyla zorla götürmek istediklerini kadının kocasına kurşun yağdırdılar Sivil polis yalanıyla zorla götürmek istediklerini kadının kocasına kurşun yağdırdılar
22:11 Trump’ın Erdoğan’la ilgili sözleri Özgür Özel’i çileden çıkardı Trump'ın Erdoğan'la ilgili sözleri Özgür Özel'i çileden çıkardı
21:59 ABD Merkez Bankası, faizde indirime gitti ABD Merkez Bankası, faizde indirime gitti
20:09 ABD’li senatörlerden Suriye üzerinden Türkiye’ye küstah tehdit ABD'li senatörlerden Suriye üzerinden Türkiye'ye küstah tehdit
09:36 Galatasaray’ın yıldızı Hakim Ziyech’ten skandal açıklamalar Galatasaray'ın yıldızı Hakim Ziyech'ten skandal açıklamalar
09:34 Gökçek’ten AK Partili Mustafa Tuna’ya sert sözler Gökçek'ten AK Partili Mustafa Tuna'ya sert sözler
09:21 Japon devi Bitcoin sayesinde yıllar sonra gelirlerini artırdı Japon devi Bitcoin sayesinde yıllar sonra gelirlerini artırdı
09:13 Gazeteci öksürük nöbeti sonrası felç geçirdi Gazeteci öksürük nöbeti sonrası felç geçirdi
09:07 Onu daha önce böyle görmediniz: Icardi’nin son hali içler acısı Onu daha önce böyle görmediniz: Icardi'nin son hali içler acısı
09:02 “Ölünce beni kim yıkayacak“ afişlerinin sırrı çözüldü "Ölünce beni kim yıkayacak?" afişlerinin sırrı çözüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2024 22:59:47. #1.11#
SON DAKİKA: Osmangazi Belediyesi'nden Çocuklara Kütüphane Buluşmaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.