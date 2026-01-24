Osmangazi Belediyesi'nden Demirtaş'a Kapalı Pazar Alanı

(BURSA)- Osmangazi Belediyesi, Demirtaş Sakarya Mahallesi'ndeki kapalı pazar yerinin temelini düzenlenen törenle attı. Belediye Başkanı Erkan Aydın, "Tek derdimiz; vatandaşlarımıza, Osmangazi'de yaşayan yaklaşık 1 milyon yurttaşımıza elimizden gelen en iyi hizmeti sunmak. Kaynaklar belli, talepler sınırsız, ancak imkanlarımız sınırlı. Bu şartlarda mücadele edip, hizmet etmeye çalışıyoruz" dedi.

Osmangazi Belediyesi, Demirtaş Sakarya Mahallesi'nde hayata geçireceği kapalı pazar alanı projesinin temel atma törenini gerçekleştirdi. Törene, Belediye Başkanı Erkan Aydın'ın yanı sıra Türkiye Büyük Millet Meclisi CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Osmangazi İlçe Başkanı Raşit Gürbüz, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Osmangazi Muhtarlar Derneği Başkanı Burhan Mandacı, Pazarcılar Odası Başkanı Refik Aksu, Demirtaş Sakarya Mahalle Muhtarı Mümin Dündar ile çok sayıda vatandaş katıldı.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ile üç dönem birlikte milletvekilliği yaptıklarını hatırlatan Başkan Erkan Aydın, özellikle son dönemde emekliler için verilen mücadelede mecliste gece gündüz demeden gösterilen çabadan dolayı başta CHP Genel Başkanı Özgür Özel olmak üzere tüm milletvekillerine teşekkür etti.

Demirtaş Sakarya Mahalle Muhtarı Mümin Dündar ile aralarındaki konuşmaya değinen Başkan Aydın, şöyle konuştu:

"Mümin Muhtarım sağ olsun, her sabah saat yedide bizi güne uyandırıyor. Biz de çok şükür bugün onunla birlikte burada pazar yeri temel atma törenindeyiz. Kendisi bizden park yapmamızı da talep etti. Burada yedi bin metrekarelik çok güzel bir alanımız var. Parkın ismini ne koyalım diye de sorayım. Malum, Demirtaş Meydanı'nda Atatürk Evi'nin ruhsat işlemleri de bitiyor; birkaç haftaya kadar temelini atar, hızlı bir şekilde tamamlarız. Burası mübadillerin yerleştiği bir semtimiz. Atatürk Evi'ni yaptık, şimdi parkları da yapıyoruz. Bu parka, Atatürk'ün hem Selanik'ten çocukluk arkadaşı, hem silah arkadaşı, en yakınlarından Nuri Conker'in adını verelim. Adını meclisten de geçirelim ve Demirtaş'ımızda yaşatalım. Yaklaşık iki yıl sanki iki gün gibi geçti. Kreşler, pazar yeri temel atma, arkeopark, diğer işler… Hepsiyle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Tek derdimiz; vatandaşlarımıza, Osmangazi'de yaşayan yaklaşık 1 milyon yurttaşımıza elimizden gelen en iyi hizmeti sunmak. Kaynaklar belli, talepler sınırsız, ancak imkanlarımız sınırlı. Bu şartlarda mücadele edip, hizmet etmeye çalışıyoruz. Muhtarlarımızın, vatandaşlarımızın telefonu her zaman açık, gönlümüz de makamımız da her zaman açık. Hizmetlere hep birlikte devam edeceğiz."

"Çocuklar kreşe gidince anneler büyük oranda iş yaşamına katılıyor"

TBMM Grup Başkanvekili Murat Emir ise şöyle konuştu:

"Bugün Erkan'ı; Osmangazi gibi Türkiye'nin ve Bursa'nın göz bebeği bir kentin belediye başkanı olarak görmekten büyük bir mutluluk duyuyor, gururla iftihar ediyorum. Uzaktan da olsa çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Her zaman birebir görüşemesek de neler yaptığını sorduğumda şunu görüyorum: Bitmedi, daha çok işi var. 12 kreş yapıyor; 10 tanesi bitmek üzere, 4'üncüyü açmış durumda. Buraya bir park yapacak, pazar yeri yapacak, kütüphaneler kuruyor, Kent Lokantaları açıyor; gençleri ısıtıyor, çorbasını veriyor, yemeğini veriyor. Yani sosyal belediyeciliğin gerektirdiği ne varsa, bunu son derece başarılı bir şekilde hayata geçiriyor. Çocuklar kreşe gidince anneler büyük oranda iş yaşamına katılıyor. Bu da hem ailelerimiz hem de toplumumuz için son derece kıymetli bir kazanım. Artık açık pazar yeri olmasın. Mutlaka kadın-erkek tuvaleti de olsun. Çünkü hala birçok yerde, özellikle kadınlarımız ihmal ediliyor. Oysa asıl emeği veren, alışverişi yapan, çalışan, ürettiğini satmaya çalışan kadınlarımız var. Bu nedenle onların ihmal edilmemesine son derece sevindim. Bu duyarlılık bizim için çok kıymetli."

"Tek isteğimiz, alnımızın teriyle ekmeğimizi kazanmak"

Halka hizmet etmenin önemli bir iş olduğunun altını çizen CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal da "Beton atmak, pazar yeri yapmak önemli bir iş. Halk filesini alıp, çantasını alıp, hemen kapısının yanındaki temiz ve güzel pazar yerine gelip alışveriş yapması çok kıymetli. O yüzden Erkan başkana, arkadaşlara, bürokratlara, hepsine teşekkür ediyorum" dedi.

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun ise "Fazla söze gerek yok. Sayın belediye başkanınız ile geçen dönem grup yönetiminde beraberdik. Bursalılar, her hafta Salı günü Bursa-Ankara ev sahipliği yapıyordu, sevgili arkadaşım yolun açık olsun. Nice açılışlarda beraber olma dileğiyle saygılar sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Sokak pazarlarında iş yapmanın her geçen gün daha da zorlaştığını belirten Pazarcılar Odası Başkanı Refik Aksu, "Kapalı pazar yerleri bizim için bir lüks değil, açıkça bir ihtiyaçtır. Bizler çalışmaktan, üretmekten hiçbir zaman kaçınmıyoruz. Tek isteğimiz; insan onuruna yakışır şartlarda, alnımızın teriyle ekmeğimizi kazanmak. Bugün Demirtaş Sakarya Mahallemizde atılan bu temel için Osmangazi Belediye Başkanımız Sayın Erkan Aydın'a ve emeği geçen herkese, esnafımız adına teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

Pazar alanı için 6 yıldır yoğun emek verdiklerini söyleyen Demirtaş Sakarya Mahalle Muhtarı Mümin Dündar ise "Gerçekten bu iş için çok uğraştık. Önceki dönemde de ciddi çabalarımız oldu, ancak o dönem biraz geri planda kaldı. Bu süreçte Pazarcılar Odası Başkanımız bize destek verdi. Ancak pazar alanının yapımında en büyük katkıyı Erkan başkanımız sağladı. İnşallah modern, çağdaş bir pazar alanına sahip olacağız. 15 yıl sonra geriye dönüp baktığımızda, Erkan başkanımız sayesinde bu bölgenin ne kadar geliştiğini daha net göreceğiz" ifadelerini kullandı.

2 bin 550,55 metrekarelik kapalı pazar alanı oluşturulacak

Konuşmaların ardından, mahalle halkının daha modern ve konforlu bir ortamda alışveriş yapmasına olanak sağlayacak projenin startı; Başkan Erkan Aydın, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ve protokol üyeleri tarafından verilen butonla verildi. Toplam 3 bin 237,39 metrekare büyüklüğe sahip proje kapsamında 2 bin 550,55 metrekarelik kapalı pazar alanı oluşturulacak. 110 adet tezgahın yer alacağı kapalı pazar alanında ayrıca 32 araç kapasiteli otopark bulunacak. Böylece hem esnaf, hem de vatandaşlar için ulaşım ve park kolaylığı sağlanmış olacak. Kapalı pazar alanı içerisinde yer alacak ve 247,50 metrekare alandan oluşacak tek katlı hizmet binasında ise zabıta noktası, çay ocağı, bayan ve bay WC-abdestlikler, bayan ve bay mescitler, engelli WC, bebek bakım odası, görevli odası, yemekhane, müştemilat ile teknik odalar yer alacak.

Projenin tamamlanmasıyla hem esnaf hem de vatandaşlar için daha sağlıklı, düzenli ve güvenli bir pazar ortamı oluşturulması hedefleniyor. Projenin bu yıl tamamlanması ön görülüyor.