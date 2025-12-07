Emekten sanata uzanan yolculuk girişimcilere ilham oldu - Son Dakika
07.12.2025 11:31  Güncelleme: 11:32
Osmangazi Belediyesi, gençlerin girişimcilik alanındaki farkındalıklarını artırmak amacıyla düzenlediği 'Girişimci Kafası Söyleşisi'nde, Atölye Aeden Kurucusu Özden Dalkılıç iş dünyasındaki deneyimlerini paylaştı. Dalkılıç, girişimcilik sürecinin cesaret ve istikrar gerektirdiğini vurguladı.

Osmangazi Belediyesi, gençlerin girişimcilik alanında farkındalık kazanmalarını hedefleyen söyleşilerine bir yenisini daha ekledi. 'Girişimci Kafası Söyleşisi' programı kapsamında son olarak Atölye Aeden Kurucusu Özden Dalkılıç, katılımcılarla bir araya geldi.

Gençlik ve Girişimcilik Merkezi'nde düzenlenen Girişimci Kafası Söyleşisi'nde iş dünyasındaki deneyimlerini katılımcılara anlatan Atölye Aeden Kurucusu Özden Dalkılıç, girişimciliğin yalnızca hayal kurmakla sınırlı kalmadığını, bu hayali gerçeğe dönüştürmenin ise istikrarlı çalışma, cesaret ve doğru planlamadan geçtiğini ifade etti. Mürvet Özçelik'in moderatörlüğünü üstlendiği programda düşünme, marka oluşturma ve sürdürülebilir üretim hakkında önemli bilgiler aktaran Dalkılıç, katılımcıları kendi projelerini hayata geçirme konusunda cesaretlendirdi.

Girişimcilik yolculuğuna çıkmadan önce basın sektöründe çalıştığını belirten Özden Dalkılıç, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Üniversiteden mezun olduktan sonra farklı kurumlarda pek çok deneyim edindim. Yaklaşık on yıl boyunca aktif olarak muhabirlik yaptım. Zor ama keyifli bir işti. Hamileliğimle birlikte önceliklerim değişti. Çocuğuma daha çok vakit ayırmak istedim ve kendi tercihimle işten ayrıldım. Yıllarca durmadan çalıştıktan sonra evde oturmak kolay olmadı. İçimde yeniden üretme isteği kabarmaya başladı. El işlerine olan yatkınlığım hep vardı. Ahşap boyar, takı tasarlar, örgü örerdim. Sonra seramik kurslarıyla bu dünyaya adım attım. Kendimi geliştirdikçe 'Neden bunu bir atölyeye dönüştürmeyeyim?' düşüncesi içimde filizlendi. Aslında bu çocukluğumdan beri kurduğum bir hayaldi. Bugün o hayalin peşinden gitmekten büyük mutluluk duyuyorum."

Girişimciliğin samimiyetin ötesinde emek isteyen bir yol olduğunu söyleyen Dalkılıç, "Atölyemi kurabilmek için yeniden çalışmaya başladım ve kazandığım her kuruşu biriktirdim. Bu süreçte eşimin desteği benim için çok kıymetliydi. Bir yandan ailemiz için o çalışırken, ben de hayalimi gerçeğe dönüştürmek için kendi sermayemi oluşturdum. Seramik atölyesinin en önemli parçası fırındır. Altı ay boyunca hem çalıştım hem biriktirdim, kalan tüm masrafları da kendi çabamızla tamamladık. Boyasını, badanasını bile biz yaptık. Tüm bu parçalar bir araya gelince, yıllardır içimde büyüttüğüm hayalim sonunda hayata geçti" dedi.

Yaptığı hiçbir işi aceleye getirmeyi sevmediğini belirten Özden Dalkılıç, "Beğenmediğim bir şeyi sunmam. Çünkü her ürüne emeğimi tek tek katıyorum. Çamura şekil verip bardağı oluşturuyorsunuz, pişiriyorsunuz, renklendiriyorsunuz, yeniden fırınlıyorsunuz. Bir bardak bile bazen bir haftada tamamlanıyor. Bu süreç sabır istiyor. Bu da benim huyum. Her aşamasıyla tek tek ilgilenmeyi sevdiğim için, ortaya çıkan ürünün hikayesi de ayrı bir değer taşıyor" açıklamalarına yer verdi.

Tüm girişimci adaylarını korkmadan üretmeye devam eden Atölye Aeden Kurucusu Özden Dalkılıç, anlamlı organizasyonu hayata geçiren Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a yürekten teşekkür etti. - BURSA

Kaynak: İHA

