Osmangazi Belediyesi'nden Kadın Kitapseverlere Ücretsiz Kitap Dağıtımı - Son Dakika
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Osmangazi Belediyesi'nden Kadın Kitapseverlere Ücretsiz Kitap Dağıtımı

Osmangazi Belediyesi, 'Kadın Yazarıyla Buluşuyor' projesi kapsamında, ünlü yazar Meyra İlknur Mısır'ın 'Pusula' adlı eserini Demirtaş bölgesindeki kadınlara ücretsiz dağıttı. Proje, kadınların kitaba erişimini kolaylaştırmayı amaçlıyor.

19.09.2024 23:49
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Osmangazi Belediyesi kadınların kitaba erişimini kolaylaştırıyor

BURSA - Osmangazi Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve kadın kitapseverler tarafından oldukça beğenilen 'Kadın Yazarıyla Buluşuyor' projesi çerçevesinde, ünlü yazar Meyra İlknur Mısır'ın Pusula adlı eseri, Demirtaş bölgesinde yaşayan kadınlara ücretsiz olarak dağıtıldı.

Osmangazi'de yaşayan kadınların kitaba erişimini kolaylaştırmak isteyen Osmangazi Belediyesi, hayata geçirdiği 'Kadın Yazarıyla Buluşuyor' projesi ile Osmangazili kadınları birbirinden güzel içerikteki kitaplar ile buluşturmaya devam ediyor. Muhtarlarla işbirliği içerisinde yürütülen proje çerçevesinde akıcı ve kişisel gelişime katkı sağlayacak nitelikteki kitaplar, belirlenen mahallelerdeki kadınlara ücretsiz olarak dağıtılıyor. Projede ilk olarak Tuluhan Tekelioğlu'nun kaleme aldığı 'Yapa-bilirsin' adlı kitabı dağıtan Osmangazi Belediyesi, daha sonra imza günü ve söyleşi programı düzenleyerek kitabı okuyan kadınları ünlü yazar ile buluşturmuştu.

Kadın kitapseverler tarafından ilgiyle takip edilen proje çerçevesinde, ikinci kitap da Osmangazili kadınlara dağıtıldı. Meyra İlknur Mısır'ın kaleme aldığı Pusula adlı eser, Demirtaş bölgesinde yer alan Cumhuriyet, Barbaros, Dumlupınar ve Sakarya Mahallesindeki kadınlara ücretsiz olarak teslim edildi. Demirtaş Kültür Merkezi'nde düzenlenen program ile kitaplarını alan kadınlar, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a ve projede emeği geçenlere teşekkürlerini sundu.

Osmangazili kadınların, kitabı okumalarının ardından düzenlenecek imza günü etkinliği ile ünlü yazar Meyra İlknur Mısır ile buluşturulması hedefleniyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Osmangazi Belediyesi'nden Kadın Kitapseverlere Ücretsiz Kitap Dağıtımı - Son Dakika

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