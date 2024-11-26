Osmangazi Belediyesi'nden Kadına Yönelik Şiddete Karşı Tiyatro Oyunu - Son Dakika
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Osmangazi Belediyesi'nden Kadına Yönelik Şiddete Karşı Tiyatro Oyunu

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Osmangazi Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde 'Çatlak' adlı tiyatro oyunuyla kadına yönelik şiddete dikkat çekti ve izleyicilerden tam not aldı.

26.11.2024 13:53  Güncelleme: 14:01
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Osmangazi Belediyesi'nden kadına yönelik şiddete karşı tiyatro oyunu

BURSA - Osmangazi Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında sahnelediği 'Çatlak' adlı tiyatro oyunu ile şiddete karşı farkındalık oluşturdu.

Osmangazi Belediyesi'nin 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Osmangazililer ile buluşturduğu 'Çatlak' oyunu ilgi topladı. Tiyatro Sardunya tarafından Osmangazi Gösteri Merkezi'nde sahnelenen tek perdelik oyunu izleyenler arasında Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Fatma Çil Yılmaz, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda sanatsever yer aldı. İzleyiciler, Duygu Şahlar'ın canlandırdığı Meral karakterinin hikayesinin peşinden sürüklendi. Genç bir kadın olan Meral'in annesi ve ablalarından oluşan bir evde toplumun kadınlar üzerindeki baskılar ile nasıl mücadele ederek büyüdüğünü anlatan oyun, seyircileri etkiledi. Kadına yönelik şiddeti sanatın güçlü diliyle ele alarak toplumsal bilinç oluşturan oyun, izleyicilerden tam not aldı ve uzun süre ayakta alkışlandı.

Oyuncu Duygu Şahlar, oyun sonrası yaptığı konuşmada, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde sahnelediğimiz oyun ile kadına şiddete karşı farkındalık oluşturuyoruz. Osmangazi Belediyesi'ne bu anlamlı daveti içi teşekkür ederim. Biz, şiddete karşı sözümüzü sahneden söylüyoruz. Umudumuz her türlü şiddetin son bulması" dedi.

Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, oyun sonunda oyuncu Duygu Şahlar'a çiçek takdim etti.

Osmangazi Belediyesi\'nden Kadına Yönelik Şiddete Karşı Tiyatro Oyunu
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Osmangazi Belediyesi'nden Kadına Yönelik Şiddete Karşı Tiyatro Oyunu - Son Dakika

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