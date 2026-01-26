Osmangazi\'de çocuklar kış neşesiyle buluştu

Osmangazi Belediyesi'nin Sarıalan'da hayata geçirdiği Yap-Çiz-Eğlen Kardan Adam Atölyesi, çocuklara ilham dolu anlar yaşatırken aile bağlarını da güçlendirdi. Osmangazi Belediyesi, çocukları ve aileleri, sanatla, doğayla ve kışın neşesiyle buluşturmaya devam ediyor. Osmangazi Belediyesi'nin Sarıalan Taşkonak Tesisleri'nde düzenlenen Yap-Çiz-Eğlen Kardan Adam Atölyesi'nde bir araya gelen çocuklar, hem eğlenceli hem de öğretici anlar

yaşadı. Ailelerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, ebeveynler çocuklarıyla birlikte sanatın bütünleştirici gücünü deneyimledi.

Atölyede aktiviteler eşliğinde resim yaparak, kardan adam dünyasında yeteneklerini sergileyen çocuklar, aileleriyle birlikte ortak bir hikaye oluşturdu. Sanat atölyesinin ardından Sarıalan'ın karla kaplı doğasında çocuklar kardan adam yaparak kışın tadını doyasıya çıkardı.

Etkinlik boyunca Uludağ ve çevresinde yaşayan hayvanlar ile bölgede yetişen bitkiler hakkında da bilgiler verilerek, çocukların yaşadıkları şehri daha yakından tanımaları sağlandı.

Renkli görüntüler oluştu

Kışın birleştirici ve en sade ögesi olan kardan adamdan hareketle bu etkinliği tasarladıklarını kaydeden Yap-Çiz-Eğlen Kardan Adam Atölyesi Eğitmeni Simge Işıktaş Demir, şunları kaydetti:

"Ebeveynlerimiz ile birlikte günlük yaşamın temposundan uzaklaştığımız, beraber vakit geçirdiğimiz, beraber aile bağlarını güçlendirdiğimiz, oyunu sanat ile birleştirdiğimiz bir etkinlik tasarladık. Hep beraber, sünger ile birlikte baskı tekniğiyle resim yapıyoruz. Ardından kirlenmek güzeldir diyerek, parmaklarımızı kirletip kardan adam ailesinin bir hikayesini oluşturuyoruz. Hem çocuklarımızın, hem de ailelerimizin el izleriyle beraber onları birer kardan adama dönüştüreceğiz. Kışın en birleştirici ve en sade ögesi kardan adam olduğu için buradan yola çıktık. Aynı zamanda yaşadığımız şehirdeki dağda hangi hayvanlar yaşıyor ve hangi bitkiler yetişiyor, birazcık da bunlara değinerek, onlara buraları tanıtmak istiyoruz." Çocuklar ise atölye boyunca doyasıya eğlendiklerini belirterek desteklerinden ötürü Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkür etti.

Osmangazi Belediyesi, düzenlediği bu tür etkinliklerle çocukların sanatsal gelişimini desteklerken, ailelerin birlikte kaliteli zaman geçirmesine de imkan tanıyor. - BURSA