Osmangazi'de çocuklar kış neşesiyle buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Osmangazi'de çocuklar kış neşesiyle buluştu

Osmangazi\'de çocuklar kış neşesiyle buluştu
26.01.2026 11:23  Güncelleme: 11:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmangazi Belediyesi'nin düzenlediği Yap-Çiz-Eğlen Kardan Adam Atölyesi, çocuklara sanatsal deneyimler sunarken aile bağlarını güçlendirdi. Etkinlikte çocuklar, resim yapıp kardan adamlar oluşturarak kışın tadını çıkardılar.

Osmangazi Belediyesi'nin Sarıalan'da hayata geçirdiği Yap-Çiz-Eğlen Kardan Adam Atölyesi, çocuklara ilham dolu anlar yaşatırken aile bağlarını da güçlendirdi. Osmangazi Belediyesi, çocukları ve aileleri, sanatla, doğayla ve kışın neşesiyle buluşturmaya devam ediyor. Osmangazi Belediyesi'nin Sarıalan Taşkonak Tesisleri'nde düzenlenen Yap-Çiz-Eğlen Kardan Adam Atölyesi'nde bir araya gelen çocuklar, hem eğlenceli hem de öğretici anlar

yaşadı. Ailelerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, ebeveynler çocuklarıyla birlikte sanatın bütünleştirici gücünü deneyimledi.

Atölyede aktiviteler eşliğinde resim yaparak, kardan adam dünyasında yeteneklerini sergileyen çocuklar, aileleriyle birlikte ortak bir hikaye oluşturdu. Sanat atölyesinin ardından Sarıalan'ın karla kaplı doğasında çocuklar kardan adam yaparak kışın tadını doyasıya çıkardı.

Etkinlik boyunca Uludağ ve çevresinde yaşayan hayvanlar ile bölgede yetişen bitkiler hakkında da bilgiler verilerek, çocukların yaşadıkları şehri daha yakından tanımaları sağlandı.

Renkli görüntüler oluştu

Kışın birleştirici ve en sade ögesi olan kardan adamdan hareketle bu etkinliği tasarladıklarını kaydeden Yap-Çiz-Eğlen Kardan Adam Atölyesi Eğitmeni Simge Işıktaş Demir, şunları kaydetti:

"Ebeveynlerimiz ile birlikte günlük yaşamın temposundan uzaklaştığımız, beraber vakit geçirdiğimiz, beraber aile bağlarını güçlendirdiğimiz, oyunu sanat ile birleştirdiğimiz bir etkinlik tasarladık. Hep beraber, sünger ile birlikte baskı tekniğiyle resim yapıyoruz. Ardından kirlenmek güzeldir diyerek, parmaklarımızı kirletip kardan adam ailesinin bir hikayesini oluşturuyoruz. Hem çocuklarımızın, hem de ailelerimizin el izleriyle beraber onları birer kardan adama dönüştüreceğiz. Kışın en birleştirici ve en sade ögesi kardan adam olduğu için buradan yola çıktık. Aynı zamanda yaşadığımız şehirdeki dağda hangi hayvanlar yaşıyor ve hangi bitkiler yetişiyor, birazcık da bunlara değinerek, onlara buraları tanıtmak istiyoruz." Çocuklar ise atölye boyunca doyasıya eğlendiklerini belirterek desteklerinden ötürü Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkür etti.

Osmangazi Belediyesi, düzenlediği bu tür etkinliklerle çocukların sanatsal gelişimini desteklerken, ailelerin birlikte kaliteli zaman geçirmesine de imkan tanıyor. - BURSA

Kaynak: İHA

Osmangazi Belediyesi, Yerel Haberler, Osmangazi, Etkinlik, Kültür, Sanat, Yerel, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Osmangazi'de çocuklar kış neşesiyle buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Esenyurt’ta saldırgan sürücüye rekor ceza Esenyurt'ta saldırgan sürücüye rekor ceza
17 yaşındaki genç duştan çıktıktan sonra hayatını kaybetti 17 yaşındaki genç duştan çıktıktan sonra hayatını kaybetti
Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı
5 günlük Deniz’i engelli bırakan hemşire tutuklandı 5 günlük Deniz'i engelli bırakan hemşire tutuklandı
Haldun Dormen’in cenazesinde fotoğraf yarışına girdiler Haldun Dormen'in cenazesinde fotoğraf yarışına girdiler
Hasan Şaş Galatasaraylı yıldıza öfke kustu: Menajerin mi oynuyor Hasan Şaş Galatasaraylı yıldıza öfke kustu: Menajerin mi oynuyor?

12:31
Özgür Özel’den Bahçeli’ye: Kapıyı arala, memur ve emekli kurtulsun
Özgür Özel'den Bahçeli'ye: Kapıyı arala, memur ve emekli kurtulsun
12:26
Aynı aileden 3 kişinin öldüğü olayın detayları netleşiyor Lüküs lambası mı hayattan kopardı
Aynı aileden 3 kişinin öldüğü olayın detayları netleşiyor! Lüküs lambası mı hayattan kopardı?
11:52
Bir hemşire daha DEM Parti’nin eylemine destek verdi Boynundaki kolye dikkat çekti
Bir hemşire daha DEM Parti'nin eylemine destek verdi! Boynundaki kolye dikkat çekti
11:40
Öcalan’ın Bahçeli’yi hediye ettiği kilimle ilgili çok konuşulacak yorum
Öcalan'ın Bahçeli'yi hediye ettiği kilimle ilgili çok konuşulacak yorum
10:35
Fotoğrafçının Özlem Çerçioğlu’na hareketi büyük tepki topladı
Fotoğrafçının Özlem Çerçioğlu'na hareketi büyük tepki topladı
10:23
Muhittin Böcek iddianamesi tamam El konulan 258 milyon lira için müsadere talebi
Muhittin Böcek iddianamesi tamam! El konulan 258 milyon lira için müsadere talebi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2026 12:46:40. #7.11#
SON DAKİKA: Osmangazi'de çocuklar kış neşesiyle buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.