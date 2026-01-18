Osmangazi Belediyesi can dostların umudu oluyor - Son Dakika
Osmangazi Belediyesi can dostların umudu oluyor

Osmangazi Belediyesi can dostların umudu oluyor
18.01.2026 12:54  Güncelleme: 13:01
Osmangazi Belediyesi, sahipsiz sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirmek için kapsamlı projeler yürütüyor. Merkezi, 114 dönümlük alanında sağladığı medikal destek ve dijital sahiplendirme sistemiyle 2000'den fazla hayvanın sıcak yuvalara kavuşturulmasına yardımcı oldu.

Sahipsiz sokak hayvanlarının yaşam şartlarını iyileştirmek, sağlıklarını korumak ve onları sevgi dolu yuvalarla buluşturmak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdüren Osmangazi Belediyesi, hayata geçirdiği projelerle örnek oluyor. Bakımdan tedaviye, aşılama süreçlerinden sahiplendirmeye uzanan kapsamlı hizmet anlayışıyla hareket eden Veteriner İşleri Müdürlüğü, hayvanseverler ile patili dostlar arasında güçlü bir gönül köprüsü kuruyor.

Patili dostlar için sevgiyle uzanan bir el, güvenle açılan bir kapı olan Osmangazi Belediyesi, sahipsiz sokak hayvanlarının daha sağlıklı ve umut dolu bir yaşama kavuşması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yılın 365 günü teyakkuzda olan Osmangazi Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, gelen talepler doğrultusunda ivedilikle harekete geçerek can dostlarının tedavi ve rehabilitasyon süreçlerini büyük bir titizlikle takip ediyor.

Osmangazi Belediyesi bünyesinde hizmet veren Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi, 114 dönümlük alan üzerinde tam donanımlı klinik altyapısı ve uzman ekipleriyle faaliyet gösteriyor. Merkezde tedavi ve yoğun bakım ünitelerinin yanı sıra laboratuvarlar, ultrason, röntgen odaları ile postoperatif üniteleri yer alıyor. Hasta ve yaralı sokak hayvanları gerekli durumlarda cerrahi müdahaleler dahil olmak üzere tedavi ediliyor. Ayrıca tedavi, kısırlaştırma ve aşılama işlemleri tamamlanan can dostlar, sağlıklarına tam olarak kavuşana kadar merkezde gözetim altında tutuluyor.

130 ton kuru mama desteği

Bu çalışmalar kapsamında Osmangazi Belediyesi, 2025 yılı boyunca sahipsiz hayvanlara 130 ton kuru mama ulaştırdı. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından 11 bin 812 hayvanın medikal tedavisi, 3 bin 486 can dostun ise kısırlaştırma ve aşılama işlemleri gerçekleştirildi. Merkez, yıl boyunca ise 9 bin 153 ziyaretçiyi ağırladı.

Dijital sahiplendirme ile ömürlük dostluklar kuruluyor

Sahipsiz hayvanların sıcak yuvalara kavuşması için yenilikçi adımlar atan Osmangazi Belediyesi, Veteriner İşleri Müdürlüğü koordinesinde hayata geçirilen dijital sahiplendirme sistemiyle hayvanseverler ve can dostlar arasında güvenilir bir bağ kuruyor. Gerekli tüm sağlık kontrolleri tamamlanan sahipsiz hayvanlar, 'hayvanevi.osmangazi.bel.tr' adresi üzerinden "Evcil Hayvan Sahiplendirme" platformu ile online olarak vatandaşların erişimine sunuluyor.

Bu doğrultuda Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi, 2 bin sahipsiz hayvanın sahiplendirilmesine aracılık ederek onların yeni bir hayata adım atmasına katkı sağladı.

Bir patiye umut, bir yuvaya sevgi

5199 ile 7527 sayılı hayvanları koruma kanunları doğrultusunda yürütülen sahiplendirme süreciyle patili dostlar, kendilerine uzanacak bir el sayesinde sıcak yuvalara ve ömürlük dostluklara kavuşuyor. Osmangazi Belediyesi, yalnızca tedavi eden değil; koruyan, yaşatan ve sahiplendiren yaklaşımıyla sahipsiz sokak hayvanlarının umudu olmaya devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İHA

Osmangazi Belediyesi, Hayvan Hakları, Yerel Yönetim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Osmangazi Belediyesi can dostların umudu oluyor - Son Dakika

