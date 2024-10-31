Osmangazi Belediyesi'nden Unutulmaz Klasik Müziğe Gece - Son Dakika
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Osmangazi Belediyesi'nden Unutulmaz Klasik Müziğe Gece

Osmangazi Belediyesi\'nden Unutulmaz Klasik Müziğe Gece

Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen Oda Orkestrası Klasik Esintiler konseri, dinleyicilere ruhu dinlendiren bir müzik deneyimi sundu. Ördekli Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, klasik müzik tarihinin unutulmaz eserleri seslendirildi.

31.10.2024 14:58  Güncelleme: 14:59
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Osmangazi Belediyesi'nin kültürel etkinlikler kapsamında düzenlediği Oda Orkestrası Klasik Esintiler konseri, büyük beğeni aldı. Dinleyenin ruhunu dinlendiren seslerin yankılandığı konsere gelenler, müzik dolu unutulmaz bir gece yaşadı.

Sanata, sanatçıya ve kültürel etkinliklere büyük önem veren Osmangazi Belediyesi, Oda Orkestrası Klasik Esintiler konseri düzenledi. Ördekli Kültür Merkezi'nde düzenlenen konseri dinleyenler keman, yan flüt ve çello, seslerinin yankılandığı muhteşem bir konsere şahit oldu.

Dinleyenlerin ruhunu dinlendiren eserlerin yankılandığı konserde, müzik severler unutulmaz bir gece yaşadı. Kemanda Rasim Yokuşlu, yan flütte Ceyda Su Erciyas ve Çello da Erdinç Çandar, klasik müzik tarihinin unutulmaz eserlerini sergiledi. Her Çarşamba günü Osmangazili sanat severlere buluşan Oda Orkestrası, her hafta olduğu gibi bu hafta da büyük beğeniyle dinlendi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Osmangazi Belediyesi'nden Unutulmaz Klasik Müziğe Gece - Son Dakika

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