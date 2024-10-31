Osmangazi Belediyesi\'nden Unutulmaz Klasik Müziğe Gece

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Osmangazi Belediyesi'nin kültürel etkinlikler kapsamında düzenlediği Oda Orkestrası Klasik Esintiler konseri, büyük beğeni aldı. Dinleyenin ruhunu dinlendiren seslerin yankılandığı konsere gelenler, müzik dolu unutulmaz bir gece yaşadı.

Sanata, sanatçıya ve kültürel etkinliklere büyük önem veren Osmangazi Belediyesi, Oda Orkestrası Klasik Esintiler konseri düzenledi. Ördekli Kültür Merkezi'nde düzenlenen konseri dinleyenler keman, yan flüt ve çello, seslerinin yankılandığı muhteşem bir konsere şahit oldu.

Dinleyenlerin ruhunu dinlendiren eserlerin yankılandığı konserde, müzik severler unutulmaz bir gece yaşadı. Kemanda Rasim Yokuşlu, yan flütte Ceyda Su Erciyas ve Çello da Erdinç Çandar, klasik müzik tarihinin unutulmaz eserlerini sergiledi. Her Çarşamba günü Osmangazili sanat severlere buluşan Oda Orkestrası, her hafta olduğu gibi bu hafta da büyük beğeniyle dinlendi. - BURSA