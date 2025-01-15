Osmangazi Belediyesi'nden Yarıyıl Şenliği: Eğlenceli ve Eğitici Etkinlikler - Son Dakika
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Osmangazi Belediyesi'nden Yarıyıl Şenliği: Eğlenceli ve Eğitici Etkinlikler

Osmangazi Belediyesi\'nden Yarıyıl Şenliği: Eğlenceli ve Eğitici Etkinlikler

Osmangazi Belediyesi, 20-26 Ocak ile 27 Ocak-02 Şubat tarihleri arasında çocuklara yönelik dopdolu bir 'Yarıyıl Şenliği' düzenliyor. Çadır Sanat Merkezi ve Kütüphanesi'nde tiyatro, masal anlatımı ve atölye çalışmaları gibi etkinliklerle öğrencilerin yarıyıl tatilini en iyi şekilde geçirmeleri hedefleniyor.

15.01.2025 11:54  Güncelleme: 11:56
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Osmangazili Belediyesi, ilçede yaşayan öğrencilerin 2024-2025 eğitim öğretim yılının yarıyıl tatilini en güzel şekilde geçirmesi için birbirinden güzel ve eğitici etkinlikler hazırladı.

Osmangazi Belediyesi, 20-26 Ocak tarihleri arasında Yunuseli Pazar Alanı'nda ve 27 Ocak-02 Şubat tarihleri arasında Altınova Spor Tesisleri'nde kuracağı Çadır Sanat Merkezi ve Kütüphanesi ile çocuklara eğlenceli vakit geçirebilecekleri dopdolu bir 'Yarıyıl Şenliği' sunacak. 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk yarısının tamamlanmasıyla birlikte karnelerini alan Osmangazili öğrenciler, soluğu Osmangazi Belediyesi'nin kendileri için hazırladığı Çadır Sanat Merkezi ve Kütüphanesi'nde alacak. Tiyatro oyunları, masal anlatımı, atölye çalışmaları ve konserler gibi her gün ayrı bir programın yer aldığı Çadır Sanat Merkezi ve Kütüphanesi'ne giden Osmangazili çocuklar, hem eğlenecek hem de kültür sanat dolu bir hafta geçirecek.

Yarıyıl şenliği ile eğlenceye doyacak olan çocuklar, yeni eğitim dönemine de stressiz bir şekilde başlayacak. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Osmangazi Belediyesi'nden Yarıyıl Şenliği: Eğlenceli ve Eğitici Etkinlikler - Son Dakika

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