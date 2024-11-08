Osmangazi Belediyesi'nin Akademik Okuma ve Yazma Seminerleri Başladı - Son Dakika
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Osmangazi Belediyesi'nin Akademik Okuma ve Yazma Seminerleri Başladı

Osmangazi Belediyesi\'nin Akademik Okuma ve Yazma Seminerleri Başladı

Osmangazi Belediyesi, lisans ve lisansüstü öğrencilerin akademik gelişimlerini desteklemek amacıyla düzenlediği Akademik Okuma ve Yazma Seminerleri'ne başladı. Program, katılımcılara akademik metinleri anlama ve yazma konusunda gerekli bilgi ve becerileri kazandırmayı hedefliyor.

08.11.2024 13:49  Güncelleme: 13:51
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Osmangazi Belediyesi, düzenlediği Akademik Okuma ve Yazma Seminerleri ile lisans ve lisansüstü öğrencilerin akademik gelişimlerini desteklemeye devam ediyor.

Şadırvanlı Han Eğitim Akademisi'nde Prof. Dr. Adem Apak tarafından yaklaşık dört yıldır gerçekleştirilen Akademik Okuma ve Yazma Semineri'nin bu haftaki programına, mülakatla seçilen, lisans ve lisansüstü öğrencilerle konuya ilgi duyan araştırmacılar katıldı. 2024-2025 Güz Dönemi kapsamında düzenlenen programın ilk dersinde, Akademik metin nedir? Aktüel yazılarla akademik metinlerin farkı nedir? Bir metin akademik bakış açısıyla nasıl okunur? Bu okumanın normal okumadan farkı nedir? Akademik kriterlere göre bir metin nasıl inşa edilir? İstidat ve kabiliyet nasıl keşfedilir ve ne şekilde geliştirilir? Kelime hazinesi nasıl zenginleşir? Soruları etrafında bir fikir oluşturulmaya çalışılarak, sonraki oturumlarda yapılacaklar değerlendirildi ve bir yol haritası çizildi.

Katılımcıların akademik yolculuklarındaki büyük bir açığı kapayan, yüksek lisans ve doktora tez yazım sürecinde gerekli olan literatür tarama, konu belirleme, içindekiler oluşturma ve bölümleme, araştırma ve yazma uğraşılarının kolaylıklarını gösteren; makale ve tebliğ gibi akademik nitelikli metinleri inşa etme metotlarını sunan Akademik Okuma ve Yazma Seminerleri, güz döneminde 10 hafta sürecek ve her Perşembe saat 10: 00'da gerçekleşmeye devam edecek. - BURSA

Kaynak: İHA

Osmangazi Belediyesi, Eğitim, Bursa, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Osmangazi Belediyesi'nin Akademik Okuma ve Yazma Seminerleri Başladı - Son Dakika

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