Osmangazi Belediyesi Şehreküstü Cami Tuvaletleri Ücretsiz Yapma Kararı İkinci Kez Yargıya Takıldı - Son Dakika
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Osmangazi Belediyesi Şehreküstü Cami Tuvaletleri Ücretsiz Yapma Kararı İkinci Kez Yargıya Takıldı

Osmangazi Belediyesi Şehreküstü Cami Tuvaletleri Ücretsiz Yapma Kararı İkinci Kez Yargıya Takıldı

Osmangazi Belediyesi'nin Şehreküstü Cami tuvaletlerini ücretsiz yapma kararı, ikinci kez yargıya takıldı. Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, kamu hizmetlerinin ücretsiz ve erişilebilir olması adına verdikleri mücadelede geri adım atmayacaklarını söyledi.

12.07.2024 15:00  Güncelleme: 15:01
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Osmangazi Belediyesi'nin Şehreküstü Cami tuvaletlerini ücretsiz yapma kararı, ikinci kez yargıya takıldı. Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, kamu hizmetlerinin ücretsiz ve erişilebilir olması adına verdikleri mücadelede geri adım atmayacaklarını söyledi.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, göreve başlamasının hemen ardından ücretinin 10 lira olması sebebiyle büyük tepki çeken Şehreküstü Camisi tuvaletlerini ücretsiz yaptı. Tuvaletlerin, Şehreküstü Cami Yaşatma Derneği tarafından değil de bir başka kişi tarafından işletildiğini tespit eden Osmangazi Belediyesi, geçmiş yönetim ile dernek arasında imzalanan işgaliye protokolünde yer alan 'Kullanılmakta olan yeri belediye izni olmadan 3. şahıslara devredemez' maddesine istinaden sözleşmeyi iptal ederek, tuvaletleri ücretsiz hale getirdi. Halkın, temel ihtiyaçlarına erişimini ücretsiz sağlaması adına alınan bu karar, vatandaşların yüzünü güldürdü. Vatandaşlar, tuvaletlerin ücretsiz olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkan Aydın'a teşekkürlerini sunarken, halkın menfaatine olan bu karar ne yazık ki Bursa 3. İdare Mahkemesi tarafından verilen yürütmeyi durdurma kararına takıldı.

Kamu hizmetlerinin ücretsiz ve erişilebilir olması adına mücadelesinde geri adım atmayan Osmangazi Belediyesi, Bursa 3. İdare Mahkemesi'nin verdiği yürütmeyi durdurma kararına itiraz etti. Osmangazi Belediyesi'nin itirazını haklı bulan mahkeme, yürütmeyi durdurma kararını kaldırdı. Mahkeme kararının ardından tuvaletler ücretsiz olarak yeniden halkın kullanımına açılırken, halkın menfaatine olan bu karar ne yazık ki ikinci kez yargıya takıldı. Tuvalet mevcut işletmecisinin bir üst mahkemeye yaptığı itiraz sonucunda Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesi, bir kez daha yürütmeyi durdurma kararı verdi.

"Halkın menfaati için mücadelemize devam edeceğiz"

Şehreküstü Camii tuvaletlerinin ücretsiz olması adına verdikleri mücadelede geri adım atmayacaklarını ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, "İnsani bir ihtiyaç üzerinden para alınmasını doğru bulmuyoruz. Bu durumu ortadan kaldırmak isterken ne yazık ki aldığımız karar bir kez daha yargıya takıldı. Geçmiş yönetim ile Şehreküstü Cami Yaşatma Derneği arasında bir işgaliye protokolü imzalanmış. Protokolde yer alan 'Kullanılmakta olan yeri belediye izni olmadan 3. şahıslara devredemez' maddesine istinaden sözleşmeyi iptal etmiştik. Yapılan itiraz üzerine üst mahkeme tarafından, tuvaletin mevcut işletmecisinin, dernek yönetiminden olduğu gerekçe gösterildi ve kararımız haksız buldu. Mahkeme kararına saygı duyuyoruz. İşgaliye protokolünde yer alan 'Belediyece gerek görüldüğünde kullanımı iptal edilir" maddesine istinaden gerekli yasal yollar dahilinde mücadelemize devam edeceğiz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Osmangazi Belediyesi Şehreküstü Cami Tuvaletleri Ücretsiz Yapma Kararı İkinci Kez Yargıya Takıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Osmangazi Belediyesi Şehreküstü Cami Tuvaletleri Ücretsiz Yapma Kararı İkinci Kez Yargıya Takıldı - Son Dakika
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