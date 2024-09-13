Osmangazi'de 'Mahallemizi Birlikte Temizliyoruz' Projesi Büyümeye Devam Ediyor - Son Dakika
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Osmangazi'de 'Mahallemizi Birlikte Temizliyoruz' Projesi Büyümeye Devam Ediyor

Osmangazi Belediyesi'nin hayata geçirdiği 'Mahallemizi Birlikte Temizliyoruz' projesi, ilçe genelinde büyük bir destek buldu. Vatandaşlar, evlerinin önünü temizleyerek projeye katkıda bulunuyor. Belediye başkanı Erkan Aydın, temizlik bilincini aşılamak için çocuklarla birlikte etkinliklere katıldıklarını belirtti.

13.09.2024 19:32  Güncelleme: 19:34
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'Mahallemizi birlikte temizliyoruz' projesi tüm ilçeye yayıldı

BURSA - Osmangazi Belediyesi'nin hayata geçirdiği 'Mahallemizi Birlikte Temizliyoruz' projesi ilçe genelinde büyümeye devam ediyor. Projeye destek veren vatandaşların evlerinin önünü temizlemesiyle birlikte, daha temiz bir Osmangazi ortaya çıkıyor.

Osmangazi Belediyesi'nin başlattığı 'Mahallemizi Birlikte Temizliyoruz' projesi, Osmangazililer tarafından hem sevildi hem de destek buldu. Hayata geçen projeye kayıtsız kalmayan vatandaşlar, evlerinin önünü ve sokaklarını süpürerek projeye desteğini gösterdi. İlk olarak Kükürtlü Mahallesi'nde uygulanan proje, tüm ilçeye yayılarak çığ gibi büyüdü. Soğanlı Mahallesinde gerçekleşen 'Mahallemizi Birlikte Temizliyoruz' etkinliğine Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Orhanbey İlkokulu öğrencileri, Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli ve vatandaşlar katıldı. Ellerine süpürge ve faraşları alan vatandaşlar, cadde ve sokakları el birliğiyle temizledi.

Osmangazi'yi her anlamda güzelleştirmek için çalıştıklarını ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, "'Mahallemizi Birlikte Temizliyoruz' projesi ile ter temiz bir Osmangazi hedefliyoruz. Belediye temizlik ekiplerimiz, görevlerini en iyi şekilde yapıyor. Yurttaşlarımız da kapılarının önünü süpürerek ekiplerimize destek oluyor. Bugün çocuklarımız da bizimle beraber bu etkinliğe katıldı. Çocuklarımıza da küçük yaşlardan itibaren temizlik bilincini aşılamak istiyoruz. El ele daha temiz bir Osmangazi, diyoruz" dedi.

Soğanlı Mahallesi Muhtarı Zeynep Yıldırım da yaptığı konuşmada, "Belediyemiz, mahallelerimizde her zaman temizlik çalışması yapıyor. Mahalle sakinlerimiz de 'Mahallemizi Birlikte Temizliyoruz' projesine katılarak görevlerini yapan temizlik personeli arkadaşlara destek verdi. Böyle güzel bir projeyi hayata geçiren Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın'a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Mahallemizi Birlikte Temizliyoruz projesine katkı vererek temizlik çalışmalarına katılan Soğanlı Mahallesi sakini Emine Seçkin ise, "Herkes kendi kapısının önünü süpürse ve yere çöp atmasa, temizlik personeli arkadaşlara iş düşmeyecek. Mahallemizdeki çöp tenekelerimiz her gün düzenli olarak boşaltılıyor. Belediye ekipleri, düzenli olarak temizlik çalışması gerçekleştiriyor. Bugün bizler de kapımızın önünü süpürerek onlara destek olduk. Herkesi kapısının önünü süpürmeye davet ediyorum" diye konuştu.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, projeye verdikleri destek için Soğanlı Mahallesi sakinlerine teşekkür etti.

Kaynak: İHA

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