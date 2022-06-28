Osmangazi'de yetişkinlerin mezuniyet sevinci - Son Dakika
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Osmangazi'de yetişkinlerin mezuniyet sevinci

28.06.2022 15:00

Osmangazi'de yetişkinlerin mezuniyet sevinci Osmangazi Belediyesi Meslek Edindirme Kursları bünyesinde yetişkinler için açılan okuma yazma kursunu başarıyla tamamlayan kursiyerler, mezuniyet coşkusu yaşadı.

Osmangazi'de yetişkinlerin mezuniyet sevinci

BURSA - Osmangazi Belediyesi Meslek Edindirme Kursları bünyesinde yetişkinler için açılan okuma yazma kursunu başarıyla tamamlayan kursiyerler, mezuniyet coşkusu yaşadı.

Osmangazi Belediyesi'nin vatandaşların mesleki ve sosyal gelişimine katkı sağlamak amacıyla ücretsiz olarak düzenlediği OSMEK kurslarında okuma yazma öğrenen kadınlar, keplerini attı. Renkli görüntülere sahne olan mezuniyet töreninde yaşları 33 ile 76 arasında değişen 15 kadın, yaklaşık 3 aylık emekleri sonucunda okur-yazarlık belgelerini aldı.

Demirtaş Kültür Merkezi'nde düzenlenen programın açılış konuşmasını yapan Osmangazi Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Sevcan Yaman, OSMEK ile birçok vatandaşın hayatlarına dokunduklarını vurguladı. 45 yaşında kep atarak büyük bir hayalini gerçekleştiren kursiyerlerden Zahide Yavaş ise, "Adres bulmakta güçlük çekiyor, çocuklarımın reçetelerini okuyamıyordum. Hayatım gittikçe zor bir hal aldı. Bunun önüne geçmek için belediyemizin düzenlediği kursa başladım. Gerçekten öğrenmenin yaşı yok. Hayatınızda hiçbir şeyi ertelemeyin. Mutluluğumu tarif edemem. Kurs hocamıza ve bize bu fırsatı sunan Başkanımız Mustafa Dündar'a çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kep töreninin ardından Osmangazi Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Sevcan Yaman, Osmangazi Belediyesi Tesisler Müdürü Raif Endar ve meclis üyeleri; iğne oyası ile rölyef sınıfının ürünlerinin yer aldığı serginin açılışını yaptı. Ayakkabıdan terliğe, havludan bohçaya, taçtan bilekliğe kadar pek çok çeyiz ve günlük kullanımlar için tercih edilen el emeği göz nuru ürünler ile tablolar, katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı.

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Kaynak: İHA

Osmangazi Belediyesi, Osmangazi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Osmangazi'de yetişkinlerin mezuniyet sevinci - Son Dakika

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