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Osmangazi'den 6 bin 500 kilometre öteye Kur'an-ı Kerim ve Bursaspor forması - Son Dakika

Osmangazi'den 6 bin 500 kilometre öteye Kur'an-ı Kerim ve Bursaspor forması

04.02.2022 00:58
Osmangazi'den 6 bin 500 kilometre öteye Kur'an-ı Kerim ve Bursaspor forması

Osmangazi Belediyesi, 6 bin 500 kilometre uzaktaki Afrika'nın Nijer ülkesine kandil dolayısıyla Kur'an-ı Kerim ve çocuklar için Bursaspor forması gönderdi.

Osmangazi Belediyesi, 6 bin 500 kilometre uzaktaki Afrika'nın Nijer ülkesine kandil dolayısıyla Kur'an-ı Kerim ve çocuklar için Bursaspor forması gönderdi.

Osmangazi Belediyesinin gönderdiği hediyeleri alan çocuklar, mutluluktan ne yapacağını şaşırdı. Hediyeleri teslim alan ve dağıtanlar yaptığı konuşmada şu cümlelere yer verdi;

"Afrika'da bulunan Nijer ülkesinin Başkenti Niamey'den Osmangazi Belediyesi Başkanı Mustafa Dündar'a ve çalışanlarına selam ve muhabbetlerimizi iletiyoruz. Hafızlık merkezinde okuyan her bir öğrenci hafız olmak için okuyorlar. Buraya ulaşan Kur'an-ı Kerimleri ve Bursaspor formalarını çocuklara hediye ettik. Başkanımız Mustafa Dündar'a teşekkür ediyoruz. Mübarek üç ayların herkese hayırlar getirmesini dileriz." - BURSA

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Osmangazi Belediyesi, Bursaspor, Osmangazi, Afrika, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Osmangazi'den 6 bin 500 kilometre öteye Kur'an-ı Kerim ve Bursaspor forması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Osmangazi'den 6 bin 500 kilometre öteye Kur'an-ı Kerim ve Bursaspor forması - Son Dakika
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