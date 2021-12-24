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Osmangazi kara kışa hazır - Son Dakika

Osmangazi kara kışa hazır

24.12.2021 00:57
Osmangazi kara kışa hazır

Soğuk hava ve kar yağışının etkisini artırması ile birlikte teyakkuza geçen Osmangazi Belediyesi, kar ve buzlanmaya karşı gerekli tedbirleri aldı.

Soğuk hava ve kar yağışının etkisini artırması ile birlikte teyakkuza geçen Osmangazi Belediyesi, kar ve buzlanmaya karşı gerekli tedbirleri aldı. Başkan Mustafa Dündar, "Vatandaşlarımızın, kar yağışı ve buzlanma sebebiyle sıkıntı yaşamaması için gerekli hazırlıklarımızı yaptık. Ekiplerimiz 24 saat görev başında olacak" dedi.

Osmangazi Belediyesi, havaların soğuması ile Bursa'da etkisini göstermeye başlayan kar ve buzlanmaya karşı gerekli tedbirleri aldı. Bu yıl yollarda meydana gelebilecek buzlanmaya karşı 1.100 ton depolarda hazır bekletilirken, bunun 100 tonu ekipler tarafından torbalanarak valilik, kaymakamlık, hastane, okul, mahalle muhtarlıkları ve diğer resmi kurumların ilgili görevlilerine belediye ekipleri tarafından dağıtılıyor.

136 mahallesi ile Türkiye'nin en büyük ilk 5 ilçesinden biri olan Osmangazi'de, kar yağışı ve buzlanmanın hayatı olumsuz etkilememesi için 24 saat esasına göre çalışacak 67 personel, 20 iş makinası (greyder, loder, jcb), 3 tuz aracı, 2 kar küreme ve tuz serpme aracı, 4 yalnızca kar küreme aracı, 24 saat hizmet verecek. Karla mücadele için oluşturulan ekipler, 3 vardiya olarak görev yapacak. Özellikle ilçenin Uludağ yamaçlarında kalan mahallelerin ulaşım sorunu yaşamaması için ekipler, bölgede bekletiliyor.

"Önceliğimiz, okul, hastane ve ana arterler"

Her yıl olduğu gibi bu yıl da, vatandaşların kar ve buzlanmadan etkilenmemesi için gerekli tedbirleri aldıklarını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Biz hazırlıklarımızı tamamladık. 7/24 saat esasına göre görev yapacak ekiplerimiz, öncelikle ana arterlerin, okul ve hastanelerin kar ve buzlanmadan etkilenmemesi için tuzlama ve kar küreme çalışmalarını sürdürüyor. Havaların soğuması ile birlikte zaman zaman etkili olan kar yağışı ve buzlanma sebebiyle şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı, ulaşıma kapalı yolumuz yok. Kış şartlarından olumsuz etkilenen vatandaşlarımız, 444 1601 numaralı Osmangazi Belediyesi Çağrı Merkezi'ni haftanın 7 günü 24 saat arayıp yardım isteyebilirler" diye konuştu. - BURSA

Osmangazi Belediyesi, Osmangazi, Bursa, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Osmangazi kara kışa hazır - Son Dakika


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