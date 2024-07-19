Osmangazi Kent Konseyi'nin yeni başkanı belli oldu - Son Dakika
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Yerel

Osmangazi Kent Konseyi'nin yeni başkanı belli oldu

Osmangazi Kent Konseyi'nin tek listeyle yapılan seçimli Olağan Genel Kurulu'nda, yeni başkan Fatma Çil Yılmaz oldu.

19.07.2024 22:51
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Osmangazi Kent Konseyi'nin yeni başkanı belli oldu

BURSA - Osmangazi Kent Konseyi'nin tek listeyle yapılan seçimli Olağan Genel Kurulu'nda, yeni başkan Fatma Çil Yılmaz, oldu.

Halkın hem yönetim hem de denetim mekanizmalarında yer alması ve katılımcı demokrasi anlayışını yaygınlaştırmayı hedefleyen Osmangazi Kent Konseyi'nde genel kurul heyecanı yaşandı. Ördekli Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen seçimli olağan genel kurul toplantısına, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Bursa Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul Aksoy, belediye başkan yardımcıları, muhtarlar, meslek odalarının ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. 152 delegeden 103'ünün katılımıyla gerçekleşen genel kurulda, mevcut başkan Rıdvan Güler, görevini Fatma Çil Yılmaz'a devretti.

Genel kurulda konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, önceki dönem Osmangazi Kent Konseyi Başkanlığı'nı yapan Rıdvan Güler'e, bu zamana kadar yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Kent konseylerinin öneminin günümüz toplumunda çok daha iyi bilindiğini ifade eden Başkan Aydın, "Bizim temel yaklaşımımız; katılımcılık, şeffaflık ve sürdürebilirlik ilkeleri doğrultusunda ortak akılı üretmek. Kentte yaşayan yurttaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak ve yeniliklerle tanıştırmak istiyoruz. Osmangazi ve Bursa'mızı daha güzel bir kent yapabilmek için daha katılımcı ve ortak akılın hüküm süreceği bir dönem bizleri bekliyor. Göreve seçilen Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Fatma Çil Yılmaz'a, yürütme kurulu üyelerine, komitelere, görev yapacak gönüllülere ve derneklere ayrı ayrı başarılar diliyorum. Her birine inisiyatif aldıkları için teşekkür ediyorum. Görevlerinde başarılar diliyorum" dedi.

Bursa Kent Konseyi Başkanı Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertuğrul Aksoy da yaptığı konuşmada, "Eşit, kimsenin geride kalmadığı, demokratik bir anlayışla, yaşanabilir bir Bursa ve Osmangazi oluşturmak için hep birlikte çalışmamız gerekiyor. Bursa Kent Konseyi olarak sizlere destek olup, sizlerin de desteklerinizi beklediğimizi iletmek istiyorum. Yeni görevinizde sizlere başarılar diliyorum" diye konuştu.

Osmangazi Kent Konseyi Başkanı olarak ilk konuşmasını yapan Fatma Çil Yılmaz, kendisini bu göreve layık gören herkese teşekkür etti. Osmangazi'nin sadece Bursa'nın değil, Türkiye'nin nadide bir incisi olduğunu dile getiren Yılmaz, "Tarihi zenginlikleri, kültürel çeşitliliği ve ekonomik dinamikliğiyle dikkat çeken Osmangazi ilçemizi hep birlikte geleceğe taşıyacağız. Bu vizyon doğrultusunda, yürütme kurulundaki 20 arkadaşımla beraber birlikte oluşturacağımız öncelikli çalışma guruplarımız olacak. Bunlar çocuk, kadın ve gençlik meclisi olacak. Ardından kent kültürü, kültürel miras, emek, çalışma deprem ve afet çalışma ve hayvan hakları çalışma, guruplarımızı hızla oluşturacağız. Bu yapılanmayla Osmangazi'nin her kesiminin sesi olmayı ve sorunları çözmeyi hedefliyoruz. Bursa'nın kalbi olan Osmangazi'de çocuklara umut, gençlere hayat, kadınlara güvenli yaşam var" dedi.

Genel kurulun ardından Başkan Aydın, yeni başkan Fatma Çil Yılmaz ve yürütme kurulu üyeleriyle fotoğraf çektirdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Osmangazi Kent Konseyi'nin yeni başkanı belli oldu - Son Dakika

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