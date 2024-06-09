Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet Bisikletle Ekmek Alırken Görüntülendi - Son Dakika
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Yerel

Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet Bisikletle Ekmek Alırken Görüntülendi

Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet'in bisikletle ekmek alıp eve döndüğü anlar sosyal medyada ilgi odağı oldu. Çenet'in spor yapmasının ardından bisikletle evine dönmesi vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı.

09.06.2024 15:44
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Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet'in bisikletle ekmek alıp eve döndüğü anlar sosyal medyada ilgi odağı oldu.

31 Mart Yerel Seçimleri'nde Osmaniye Belediye Başkanı seçilen İbrahim Çenet'in sabah sporunu yaptıktan sonra ekmek alıp evine bisikletle döndüğü video sosyal medyada ilgi odağı oldu. Vatandaşlar tarafından otomobilin içerisinden cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülerde Başkan Çenet'in, Osmaniye'nin plakası olan 80 numaralı formasıyla bisiklet kullandığı görüldü. Bisiklete asılı ekmek de vatandaşların dikkatini çekerken bu anlarda vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi. Zaman zaman yurt dışında siyasilerin bu tarz görüntüleri sosyal medyada gündem olurken, bu sefer de Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet'in bisiklet sürdüğü anlar sosyal medyada gündem oldu.

Seçimlerin kazanmasının ardından sürekli sahada vatandaşlar ile iç içe olan, halı sahada futbol oynayan, yeni yaptığı asfaltın üzerinde vatandaşla top sektiren, ekmek yapan ve çocuklarla topaç döndüren Başkan Çenet, kısa sürede gönülleri fethetti. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet Bisikletle Ekmek Alırken Görüntülendi - Son Dakika

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