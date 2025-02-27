Osmaniye Belediyesi Ramazan İçin Sıcak Yemek Dağıtımına Başladı

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Osmaniye Belediyesi tarafından, Ramazan ayı dolayısıyla hazırlanan sıcak yemekler, yaklaşık 7 bin 500 kişiye evlerinde teslim edilecek. Ayrıca, Musa Şahin Bulvarı Atatürk Anıtının bulunduğu tören alanına kurulan İftar Çadırında ise 2 bin 500 kişilik yemek ikramında bulunulacak. Ayrıca, Masal Park ve Millet Bahçesi'nde çeşitli ramazan etkinlikleri düzenlenecek.

Osmaniye Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu Ramazan ayında da ihtiyaç sahibi vatandaşlara her gün sıcak yemek ikramında bulunacak. Ramazan ayı boyunca devam edecek olan sıcak yemek ikramı ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine kadar teslim edilecek. Özel hazırlanmış sağlıklı yemek kaplarına konulan sıcak yemek, ekmek, meyve veya tatlı ramazan ayı boyunca belediye ekipleri tarafından mahallelerde bulunan ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

İftar sofralarına katkıda bulunulacak

Belediye Başkanı İbrahim Çenet, ihtiyaç sahibi vatandaşlara iftar öncesi sıcak yemeklerin günlük ulaştırılacağını belirterek, bir nebze de olsa onlara bu mübarek ayda sofralarına katkıda bulunmaya gayret edeceklerini sözlerine ekledi. Başkan Çenet, "On bir ayın sultanı Ramazan'a sayılı günler kaldı. Ramazan ayının Osmaniye'mize, hayırlar getirmesini temenni ediyor, hemşerilerimin sağlık, huzur ve bolluk dolu bir ay geçirilmesini diliyorum" diye konuştu.

Osmaniye'de ramazan bir başka güzel

Diğer yandan Ramazan boyunca Masal parkta dolu dolu etkinlikler düzenleneceğini söyleyen Başkan Çenet, "Osmaniye'mizde ramazan bir başka güzel geçecek. Ramazan boyunca her gün Masal Park'ta ramazan etkinliklerimiz olacak. Semazen gösterisi, Kur'an tilaveti, ramazan çarşısı, söyleşiler, çeşitli konserler ve çocuk etkinliklerimiz olacak. Tüm halkımızı, saat 19.00-23.00 saatleri arasında düzenlenecek olan etkinliklerimize bekliyoruz" dedi. - OSMANİYE