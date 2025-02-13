Osmaniye Belediyesi, Sahipsiz Sokak Kedilerini Ücretsiz Kısırlaştırıyor - Son Dakika
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Osmaniye Belediyesi, Sahipsiz Sokak Kedilerini Ücretsiz Kısırlaştırıyor

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Osmaniye Belediyesi, sahipsiz sokak kedilerine ücretsiz kısırlaştırma ve paraziter tedavi hizmeti sunarak, hayvan severlerin destekleriyle sokak kedilerine sahip çıkıyor. Dilek Koyuncular'ın talebi üzerine kedisi kısırlaştırıldı ve sağlıklı bir şekilde geri verildi.

13.02.2025 11:09  Güncelleme: 11:13
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Osmaniye Belediyesi, sahipsiz sokak kedilerini ücretsiz kısırlaştırıyor

OSMANİYE - Osmaniye Belediyesi tarafından, sahipsiz sokak kedilerine yönelik ücretsiz kısırlaştırma ve paraziter tedavi hizmeti sunuluyor. Bu çerçevede hayvan sever Dilek Koyuncular tarafından sahiplenilip, evinin bahçesinde baktığı sokak kedisi, talep üzerine Belediye Geçici Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kısırlaştırılıp teslim edildi.

Cumhuriyet Mahallesinde ikamet eden Dilek Koyuncular, bir süre önce sahiplendiği sokak kedisinin kısırlaştırılması için Belediye Çağrı Merkezini arayıp, yardım talebinde bulundu. Hizmet binası içerisinde ki denetimleri sırasında Çağrıyı Merkezinde vatandaşlardan gelen çağrıları karşılayan Belediye Başkanı İbrahim Çenet, Dilek Koyuncular'ın talebinin de biran önce yerine getirilmesi için talep oluşturdu. Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı Geçici Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde görevli ekipler, sokak kedisinin kısırlaştırma ve paraziter tedavi hizmetini ücretsiz olarak gerçekleştirilip, hayvan sever Dilek Koyuncular'a teslim etti. Sahipsiz sokak canlarının tedavisi sırasında sahipli hayvanlarda kullanılan en kaliteli ilaçların kullanıldığı, önceliğimiz halk sağlığının sağlanması olduğu kaydedildi.

Dilek Koyuncular, "Sokakta baktığım kedinin kısırlaştırılması için belediye çağrı merkezini aradım. Tesadüfen Belediye Başkanımız İbrahim Çenet beyefendi açtı telefonu. Kendisi ile kedi hakkında konuştuk ve bizi hayvan barınağına yönlendirdiler. Randevumuzu oluşturduk barınağımıza geldik. Veteriner hekim arkadaşlarımız çok ilgilendiler, paraziter tedavi ve kısırlaştırma tedavisi yapıp kedimi bana teslim ettiler." dedi. Dilek Koyuncular, barınaktaki sahipsiz sokak canlarının da gayet sağlıklı olmalarından mutlu olduğunu belirterek, "Buradaki canlarımıza çok güzel bakılmış. Suları mamaları tertemiz, her şeyleri var. Mutlular, inşallah en kısa zamanda sahiplenilirler" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Osmaniye Belediyesi, Sahipsiz Sokak Kedilerini Ücretsiz Kısırlaştırıyor - Son Dakika

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