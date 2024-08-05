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Osmaniye'de 10 köy 2 beldeyi birbirine bağlayan grup yol çalışmaları sürüyor

OSMANİYE - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, Belde ve köylerini birbirine bağlayan grup yol yapımı devam ediyor.

Düziçi ilçesinde yapımı devam eden, 10 köy 2 beldeye ulaşımı sağlayan Bostanlar Köyü- Böcekli Beldesi- Gümüş Köyü ve Pirsultanlı Köyünü birbirine bağlayan grup yolu yenileme çalışmaları devam ediyor. Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz çalışmaları yerinde inceleyerek İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hamit Coşkun'dan bilgi aldı.

Vali Yılmaz, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, "Şu anda asfalt çalışmalarımız hızla devam ediyor. Bugün bu yolda yaklaşık 3 kilometre asfalt çalışmamızı tamamlayacağız. 10 köyümüz yararlanacak ayrıca Atalan ve Böcekli Beldeleri de bu yolu kullanacaklar. Hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum." diye konuştu.

İncelemelerinin ardından Böcekli Beldesini ziyaret eden Vali Yılmaz, vatandaşlarla görüştü. Yolun yapılmasından dolayı çok mutlu olduklarını ifade eden vatandaşlarımız Vali Yılmaz'a teşekkür ederek, "Allah bin kere razı olsun" dediler.