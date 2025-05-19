Osmaniye\'de 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı

Osmaniye'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, büyük bir coşkuyla kutlandı.

Osmaniye'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 106'ncı yılı büyük bir coşku ile kutlandı. Osmaniye Atletizm Pistinde düzenlenen törene Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Belediye Başkanı İbrahim Çenet, 12'nci Komando Tugay Komutanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Burak Yürüten ile protokol üyeleri katıldı. Vali Erdinç Yılmaz, törende yaptığı konuşmada tüm katılımcıların bayramını kutladı. Ardından, Samsun'dan alevlenen ve tüm Anadolu'ya yayılan özgürlük ateşini temsilen düzenlenen 'Sancak Koşusu' gerçekleştirildi. Kentin cadde ve sokaklarında dalgalandırılan sancak, Vali Yılmaz'a teslim edildi. Yılmaz, sancağı öperek teslim aldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Çebi'nin günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasının ardından, Atletizm Cirit Atma branşında Balkan ve Türkiye şampiyonlukları bulunan, Türkiye rekoru sahibi sporcu Hüseyin Kanat tarafından 'Sporcu Andı' okundu.

Törende şiirlerin okunmasının ardından İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı köpek timi gösterileri ilgiyle izlendi. Devamında, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü öğrencileri müzik dinletisi sundu. Koro tarafından seslendirilen eserlere, protokol üyeleri ve vatandaşlar ellerindeki Türk bayraklarıyla eşlik etti. Program; halk oyunları, güreş, eskrim, jimnastik ve tekvando gösterileriyle renklendi. Bedensel engelli basketbol oyuncularının performansı izleyicilerden büyük alkış alırken, atlı spor kulübü sporcularının gösterileri de coşkuyla takip edildi.

Kutlama programı, Osmaniye Gençlik Merkezi'nde gençler ve eğitmenler tarafından hazırlanan sanatsal ve bilimsel çalışmaların yer aldığı serginin gezilmesi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. - OSMANİYE