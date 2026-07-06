Osmaniye'de 60 Kişi İYİ Parti'ye Katıldı - Son Dakika
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Osmaniye'de 60 Kişi İYİ Parti'ye Katıldı

06.07.2026 14:56
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Osmaniye'de AK Parti ve MHP'den istifa eden 60 kişi İYİ Parti'ye katıldı. Rozetler takıldı.

Haber: Erhan ÖZMEN

(OSMANİYE) - Osmaniye'de AK Parti ve MHP'den istifa eden 60 kişi düzenlenen törenle İYİ Parti'ye katıldı. Yeni üyelerin rozetini takan İYİ Parti İl Başkanı Serat Kılıç, "Katılan her bir yol arkadaşımız daha adil, daha müreffeh ve daha güçlü bir gelecek için attığımız adımların en büyük destekçisidir" dedi.

Düziçi ilçesinde AK Parti ve MHP üyesi 60 kişi partilerinden istifa ederek İYİ Parti'ye katıldı. Yeni üyelere rozetlerini İYİ Parti Osmaniye İl Başkanı Serat Kılıç ve ilçe yönetimi yetkilileri taktı.

Programda konuşma yapan İYİ Parti İl Başkanı Serat Kılıç, partinin her geçen gün daha da büyüdüğünü söyleyerek, "Düziçi ilçemizde bugün yaşanan bu yoğun katılım, milletimizin partimize olan güveninin ve umudunun en net göstergesidir. İYİ Parti ailesi olarak her geçen gün daha da büyüyor, gücümüze güç katıyoruz. Aramıza katılan 60 yeni yol arkadaşımızla birlikte, memleketimizin ve Düziçi'nin geleceği için çok daha kararlı ve güzel adımlar atacağız" diye konuştu.

"YÜKSELEN BU SES, TÜRKİYE'NİN İYİ OLACAĞINA DAİR İNANCIMIZIN EN BÜYÜK KANITIDIR"

"Katılan her bir yol arkadaşımız, daha adil, daha müreffeh ve daha güçlü bir gelecek için attığımız adımların en büyük destekçisidir" diyen Kılıç, "Biz koltuklar için değil, bu ülkenin evlatlarının geleceği için siyaset yapıyoruz. İYİ Parti olarak, milletimizle el ele vererek gelecek için çok daha güzel, çok daha kararlı adımlar atmaya devam edeceğiz. Düziçi'nden yükselen bu ses, Türkiye'nin İYİ olacağına dair inancımızın en büyük kanıtıdır. Aramıza yeni katılan tüm arkadaşlarımıza hoş geldiniz diyorum" ifadelerini kullandı."

Kaynak: ANKA

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