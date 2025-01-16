Osmaniye'de Atatürk'ün Gelişinin 100. Yıl Dönümü Kutlandı - Son Dakika
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Osmaniye'de Atatürk'ün Gelişinin 100. Yıl Dönümü Kutlandı

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Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Osmaniye'ye gelişinin 100. yıl dönümü törenle kutlandı. Törene yerel yöneticiler, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı, çeşitli etkinlikler düzenlendi.

16.01.2025 14:43  Güncelleme: 15:01
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(OSMANİYE) - Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Osmaniye'ye gelişinin 100'ncü yıl dönümü törenle kutlandı.

Törene, Osmaniye Vali Vekili Hakan Yavuz Erdoğan, Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet, CHP Osmanyie İl Başkanı Mutlu Yavuzer, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

TCDD Osmaniye Tren İstasyonu'ndaki tören, Ulu Önder Atatürk'ün temsili karşılanması ile başladı. İzciler taşıdıkları Türk bayrağını, Osmaniye Vali Vekili Hakan Yavuz Erdoğan'a takdim etti. Törende, Osmaniye Belediyesi 7 Ocak Halk Oyunları Topluluğu gösterisi ve şiir okunmasıyla devam etti. Törende Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Osmaniye'ye gelişi dolayısıyla 21 pare top atışı yapıldı.

Tren garındaki törenin ardından protokol ve vatandaşlar, Garnizon Komutanlığı Bandosu eşliğinde Devlet Bahçeli Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na yürüdü.

Devlet Bahçeli meydanında Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasınınn ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Vali Vekili Hakan Yavuz Erdoğan'ın, şeref defterini imzalamasının ardından tören sona erdi.

Osmaniye\'de Atatürk\'ün Gelişinin 100. Yıl Dönümü Kutlandı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Osmaniye'de Atatürk'ün Gelişinin 100. Yıl Dönümü Kutlandı - Son Dakika

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