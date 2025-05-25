Osmaniye\'de Bahçeye Giren Yılanı Yakalayan İtfaiyeci Su İkram Etti

Osmaniye'de bahçeye giren bir buçuk metrelik kara yılanı yakalayan itfaiyeci yılana su içirirken, bazı vatandaşların yılanla hatıra fotoğrafı çektirdiği anlar da kameralara yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Mevlana Mahallesi'nde bir evin bahçesine giren yılanı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Osmaniye Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, bahçeye giren yılanı yakaladı. Bahçeye giren bir buçuk metrelik kara yılanı yakalayan itfaiyeci, yılana su içirirken, vatandaşların yılanla hatıra fotoğrafı çektirdiği anlar kameralara yansıdı.

Yılan, daha sonra doğal yaşam alanına bırakıldı. - OSMANİYE