Osmaniye\'de Camiler Ramazan İçin Temizleniyor

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Osmaniye'de Ramazan ayı öncesi camilerde bakım ve temizlik çalışmaları başladı. Osmaniye Belediyesi, yaptığı bu çalışmayla vatandaşların temiz, huzurlu ve ferah bir ortamda ibadetlerini yapmasını sağlayacak.

Osmaniye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, lavabolar ve pencereler başta olmak üzere, cemaatin temiz ve ferah bir ortamda ibadetlerini yapmaları için camileri köşe bucak temizlemeye başladı. Millet Bahçesi içerisindeki Cebelibereket Camiinde kapsamlı bir temizlik ve dezenfektan çalışması yapan ekipler, caminin her tarafını detaylı bir şekilde elden geçirdi. 11 Ayın Sultanı Ramazan ayına sayılı günlerin kalmasıyla çalışmalara hız verilirken, vatandaşların ibadetlerini temiz ve sağlıklı bir şekilde yapmaları için çalışmaların ramazan ayında da devam edeceği belirtildi. Din görevlileri ve cami cemaati de, temizlik çalışmalardan dolayı belediye ekiplerine teşekkür ettiler. - OSMANİYE