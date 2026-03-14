Osmaniye'de Çanakkale Anma Programı

14.03.2026 09:47
Osmaniye'de, 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla öğrenciler tarafından "Seyit Onbaşı" temalı tiyatro gösterisi sahnelendi.

Rahime Hatun Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda düzenlenen programa İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ali Coşkun, Okul Müdürü Reşit Pırnaz, Müdür Başyardımcısı Osman Börklü, müdür yardımcıları, öğretmenler, veliler, mahalle sakinleri ve öğrenciler katıldı.Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Etkinlikte yapılan konuşmalarda Çanakkale Zaferi'nin Türk milletinin bağımsızlık mücadelesindeki yeri ve önemi vurgulanarak, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitler rahmet ve minnetle anıldı.Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Sema Asil rehberliğinde öğrenciler tarafından hazırlanan "Seyit Onbaşı" temalı tiyatro gösterisi sahnelendi. Öğrencilerin sergilediği duygu dolu performans izleyicilerden büyük beğeni toplarken, sahnelenen gösteri ile Çanakkale ruhu bir kez daha yaşatıldı.

Düzenlenen anma programı, katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

Tartışma yaratan görüntü: İstiklal Marşı Arapça okundu, CHP ve MHP’den peş peşe tepki geldi Tartışma yaratan görüntü: İstiklal Marşı Arapça okundu, CHP ve MHP'den peş peşe tepki geldi
Bu 64 markayı evinize sokmayın: Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti Bu 64 markayı evinize sokmayın: Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti
Milyonların beklediği maçta sorun çıktı Milyonların beklediği maçta sorun çıktı
İran, İsrail’i fena avladı Bölgeden gelen görüntüler korkunç İran, İsrail'i fena avladı! Bölgeden gelen görüntüler korkunç
Arda Turan’dan Galatasaray taraftarını mest eden cümle Arda Turan'dan Galatasaray taraftarını mest eden cümle
Ayşegül Eraslan’ın ölümü sonrası herkes bu görüntüleri paylaşıyor Sözleri dikkat çekici Ayşegül Eraslan'ın ölümü sonrası herkes bu görüntüleri paylaşıyor! Sözleri dikkat çekici

08:44
İlber Ortaylı’nın ailesinden anlamlı istek Cenazeye geleceklere bir çağrıları var
İlber Ortaylı'nın ailesinden anlamlı istek! Cenazeye geleceklere bir çağrıları var
08:33
Kara operasyonunun ilk sinyali 2 bin 500 ABD askeri yola çıktı
Kara operasyonunun ilk sinyali! 2 bin 500 ABD askeri yola çıktı
08:09
İsrailli yetkililerin evleri vuruldu, alevler geceyi aydınlattı
İsrailli yetkililerin evleri vuruldu, alevler geceyi aydınlattı
08:09
Sıcak hava balonu faciası Şampiyon pilot sepetten fırlayıp öldü
Sıcak hava balonu faciası! Şampiyon pilot sepetten fırlayıp öldü
07:45
İşte Hark Adası’nın vurulduğu anlar Üst üste tam 15 patlama
İşte Hark Adası'nın vurulduğu anlar! Üst üste tam 15 patlama
07:06
Savaşta 15. gün İran’ın Hark Adası vuruldu, ABD’nin ise 5 yakıt ikmal uçağı kullanılmaz hale geldi
Savaşta 15. gün! İran'ın Hark Adası vuruldu, ABD'nin ise 5 yakıt ikmal uçağı kullanılmaz hale geldi
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2026 10:10:51.
