Osmaniye\'de 15 Temmuz yürüyüşü: Tek yürek, tek bayrak

Osmaniye'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü'nde vatandaşlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla tek yürek oldu.

Osmaniye Dr. Ahmet Alkan Caddesi'nde başlayan yürüyüşe Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Belediye Başkanı İbrahim Çenet, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Şener Kaytez, İl Emniyet Müdürü Mehmet Sarıbuva, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Mehteran takımı eşliğinde yürüyen protokol üyeleri ve vatandaşlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla marşlar söyleyerek Devlet Bahçeli Meydanı'na kadar yürüdü. Yoğun katılımın olduğu yürüyüşte 15 Temmuz şehitleri anılırken, birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Yürüyüşün ardından alanda düzenlenen Demokrasi Nöbeti programına geçildi. - OSMANİYE