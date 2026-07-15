Osmaniye'de 15 Temmuz yürüyüşü: Tek yürek, tek bayrak - Son Dakika
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Osmaniye'de 15 Temmuz yürüyüşü: Tek yürek, tek bayrak

Osmaniye\'de 15 Temmuz yürüyüşü: Tek yürek, tek bayrak
15.07.2026 21:28  Güncelleme: 21:33
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Osmaniye'de düzenlenen yürüyüşe Vali, Belediye Başkanı ve çok sayıda vatandaş katıldı. Mehteran eşliğinde Türk bayraklarıyla yürüyen kalabalık, şehitleri anarak birlik mesajı verdi.

Osmaniye'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü'nde vatandaşlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla tek yürek oldu.

Osmaniye Dr. Ahmet Alkan Caddesi'nde başlayan yürüyüşe Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Belediye Başkanı İbrahim Çenet, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Şener Kaytez, İl Emniyet Müdürü Mehmet Sarıbuva, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Mehteran takımı eşliğinde yürüyen protokol üyeleri ve vatandaşlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla marşlar söyleyerek Devlet Bahçeli Meydanı'na kadar yürüdü. Yoğun katılımın olduğu yürüyüşte 15 Temmuz şehitleri anılırken, birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Yürüyüşün ardından alanda düzenlenen Demokrasi Nöbeti programına geçildi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Osmaniye'de 15 Temmuz yürüyüşü: Tek yürek, tek bayrak - Son Dakika

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