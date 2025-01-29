Osmaniye'de Depremzedelere Geçici Prefabrik İş Yerleri Sağlandı - Son Dakika
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Osmaniye'de Depremzedelere Geçici Prefabrik İş Yerleri Sağlandı

Osmaniye\'de Depremzedelere Geçici Prefabrik İş Yerleri Sağlandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Osmaniye'de kentsel dönüşüm projeleri kapsamında, Mehmet Eminler Sıra Dükkanlarında kiracı olan esnaf, Cumhuriyet Meydanı'nda tamamlanan geçici prefabrik iş yerlerine taşındı. Esnaf, yeni iş yerlerinde memnuniyetle dekorasyon ve satış çalışmalarına başladı.

29.01.2025 10:33  Güncelleme: 10:38
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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de rezerv alanda kentsel dönüşüm projesine yer alan, Mehmet Eminler Sıra Dükkanlarında kiracı olarak bulunan esnaf, Cumhuriyet Meydanı'nda yapımı tamamlanan geçici prefabrik iş yerlerine taşındı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 6 Şubat depremlerinin ardından başlatılan kentsel dönüşüm projeleri tüm hızıyla devam ediyor. Bu çerçevede, Osmaniye'de Alibeyli Mahallesi Rezerv Alanında kentsel dönüşüm projesine başlanan Mehmet Eminler Sıra Dükkanlarında kiracı olarak bulunan esnaf için, Osmaniye Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda yapımı tamamlanan geçici prefabrik iş yerlerine taşındı. Yeni iş yerlerinde dekorasyon çalışmalarına ve satışlara başlayan esnaf durumdan memnun olduğu dile getirdi.

"Dükkanımız çok iyi güzel tek eksiğimiz müşteri" diyen Abdullah Gürbüz, "Sıralı konaklarda depremlerden dolayı zarar gördüğümüz için Belediye Başkanımızın bize yaptığı Cumhuriyet Meydanı'nda yeni iş yerlerine taşınmış bulunmaktayız. 1980'lerden beri kurulan bir yer orası bugüne kadar geldi. Orası kentsel dönüşüme uğradığı için burada hizmet vereceğiz. Dükkanlarımız güzel, klimalarımız takıldı sistem güzel bir de müşterilerimiz oldu mu daha güzel olacak inşallah" dedi.

25 yıldır aynı iş yerinde bulunduğunu, şu an yeniden başladığını söyleyen Adnan Akdağ ise, "2023 depreminde büyük bir hasar aldık evlerimiz yıkıldı, iş yerlerimiz hasarlı duruma düştü. Biz şu anda mağdur durumdayken devletimizden Allah razı olsun bize bir konut yaptılar. Cumhuriyet Meydanı'nda 25 yıldır ben sıra mağazalarda esnaftım, 25 yıldan sonra tekrar burada devletimizin imkanlarıyla açılmış iş yerlerimizde hizmet vermek durumundayız. Şu anda tamir tadilat hem de işlerimizi düzeltmek için çalışıyoruz" diye konuştu. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Osmaniye'de Depremzedelere Geçici Prefabrik İş Yerleri Sağlandı - Son Dakika

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