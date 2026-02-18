Osmaniye'de Derede Mahsur Kalan İşçi Servisi Belediye Araçlarıyla Çekildi

Haber: Erhan Özmen

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde sağanak yağışların ardından debisi yükselen Karaçay Deresi'nden geçmeye çalışan işçi servisi suyun ortasında mahsur kaldı. Servis, Toprakkale Belediyesi ekiplerinin halatlarla yaptığı çalışma sonucu dereden çıkarıldı.

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde, Dağıstan Mahallesi ile Sazlık Mahallesi arasındaki bağlantıyı sağlayan Karaçay mevkisinde şoför servis minibüsünü dereden geçirmeye çalıştı. Ancak bu sırada su seviyesi yükseldi. Zeminin kayganlaşması nedeniyle minibüs gölet içerisinde kaldı.

İhbar üzerine Toprakkale Belediyesi ekipleri vakit kaybetmeden bölgeye iş makineleri ve kurtarma ekipleri sevk etti. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, akıntıya karşı dikkatli bir çalışma yürüterek servis aracını halatlar yardımıyla güvenli alana çekti.

Servis aracında şoför dışında kimsenin bulunmadığı öğrenildi.