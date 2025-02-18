Osmaniye'de Dronlu Denetim

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Osmaniye'de dron destekli asayiş, narkotik ve trafik denetimi yapıldı

OSMANİYE - Osmaniye'de okul çevresinde dron destekli asayiş, narkotik ve trafik denetimi yapıldı. Denetimde 3143 şahıs ve 283 araç sorgulandı, 8 araca cezai işlem uygulandı.

Osmaniye Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından çocukların ve gençlerin eğitim ve öğretim ortamını huzur ve güven içerisinde geçirmesini sağlamak amacıyla öğrencilerin yoğun olarak bulunduğu okul ve çevresinde asayiş, narkotik ve trafik denetimi yapıldı.

Denetimlerde 3143 şahıs ve 283 araç sorgulandı, 8 araca cezai işlem uygulandı.