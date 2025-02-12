Osmaniye'de Ekmek Zammı Tartışması: Belediye Başkanı ve Esnaf Odası Arasında İkna Oyunları - Son Dakika
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Osmaniye'de Ekmek Zammı Tartışması: Belediye Başkanı ve Esnaf Odası Arasında İkna Oyunları

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Osmaniye'de ekmek zammı sonrası Belediye Başkanı İbrahim Çenet ile Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Murat Yalçın arasında tartışma yaşandı. Çenet, yetkilerini kullanacağını belirtirken, Yalçın ise son yapılan su zamları ve diğer vergi artışlarına dikkat çekerek karşı çıktı.

12.02.2025 12:43  Güncelleme: 14:16
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Haber: Burhan Demircioğlu

(OSMANİYE) - Osmaniye'de yapılan ekmek zammı Belediye Başkanı İbrahim Çenet ile Osmaniye Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Murat Yalçın arasında tartışma yarattı. Zam sonrası Osmaniye Belediye Başkanı Çenet, sosyal medya hesabından, "Yetkilerimizi kullanmakta tereddüt etmeyeceğiz" dedi. Oda Başkanı Murat Yalçın ise "Madem milletimize bu yüzde yüzde 25 zammı reva görmüyorsanız, son zamanda yapmış olduğunuz yüzde 300'den başlayan yüzde 700'e kadar çıkan su zammı, tabela vergisi, emlak, ruhsat vergisi, numarataydan alınan ücretleri de geriye çekelim" diye konuştu.

Osmaniye'de yapılan ekmek zammı, Belediye Başkanı İbrahim Çenet ile Osmaniye Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Murat Yalçın arasında tartışma yarattı. Zam sonrası Çenet'in sosyal medya hesabından yaptığı, "Yetkilerimizi kullanmakta tereddüt etmeyeceğiz" açıklamasına ilişkin konuşan Osmaniye Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Murat Yalçın, şunları söyledi:

"Şimdi bugün sayın belediye başkanımız, ekmek zamları itiraz komisyonu ile alakalı, daha 3 ay önce toplandığını, zam yapıldığını söylemiş. Zam 3 ay önce yapılmadı, zam bir kere 7 ay önce yapıldı. Üstelik 3 aylık dönemde herhangi bir girdi artışı olmadığını ifade etmiş. Biz buradan sayın başkanımıza belgelerle cevap vermek istiyoruz. Burada Osmaniye halkını aydınlatmak istiyoruz. Ekmeğe zam yapıldığında yani 7. ayda, 50 kilogramlık unun torbası 600 liraymış, faturası burada. Daha sonra hiçbir girdi olmadı dediği için burada şu maya fiyatı 7. ay 2024'te 390 liraymış faturası burada. Şubat ayı 2025'e gelindiğinde 700 lira, bir koli maya. Bu yaklaşık yüzde 70 zam demek. Hem una hem mayaya. Başkanımızın yapmış olduğu zamla beraber su yüzde 500 zamlandı, onu da araya sıkıştıralım. Onun haricinde BAĞ-KUR, SGK primleri, asgari ücrete gelen yüzde 30 zam, elektrik, kira artışları ve fırında çalışan araçların sigortası, muayenesi, kaskosu, yaktığı akaryakıtı... Yani bunların hepsi girdi, girdi maliyeti bunların hepsi.

Şimdi burada bir zam yapılıyorsa, bir gerekçesi varsa zam yapılıyor. Gerekçe olmadan yapılmaz. Şu bizim bakanlığımıza gönderdiğimiz yazı bakın. Biz bunu göndermişiz. Gönderdikten sonra bakanlığımıza vermiş olduğu uygun görülmüştür yazısı ile beraber karar vermişiz. Demişiz ki burada ekmeğe de kararı vermişiz, 220 gram ekmek 12,5 lira, 100 gram simit 12,5 lira. Biz bunu verdikten sonra belediyenin itiraz hakkı var. Yasa, yönetmelik diyor ki 'Birlik karar verir ama siz de bunu Valilik Komisyon Başkanlığı'nda itiraz edersiniz buradan çıkan karar geçerlidir' diyor. Bugün netice itibarıyla karar var. Yani başkan burada demiş ya 'biz komisyonda niye yokuz'. O, ne sayın valimizin elinde ne bizim elimizde ne ticaret İl müdürlüğü'nün elinde. Çünkü burada komisyona girecek kişiler yasa ile belirlenmiş yönetmelikle belirlenmiş. Netice itibarıyla komisyonda bugün 'olur' çıkmış çünkü Bakanlığın talimatı vesaire burada aykırılık yok çünkü yönetmelikte. Şimdi ben soruyorum, randevu alamamışız, telefonlarımıza bakılmamış, o zaman nasıl 'bizimle iletişime geçmeyen odalar' oluyor veya yönetim oluyor?"

"Esnafımızı, hakla karşı karşıya getirmeyelim"

Murat Yalçın, oda başkanı olarak, belli bir esnaf kesimini temsil ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Odanın 18 bin üyesi, Ticaret Odası'nın 5 bine yakın üyesi var. Şimdi Ticaret Odası kendi başına başkanı olan, meclis başkanı olan üyeleri olan yönetimi olan bir kurum. Biz nasıl bir iknada bulunacağız? Yani bu iknanın altında yatan veya söylemek istediğiniz nedir? Nasıl ikna etmişiz? Bakanlığın görüşü ve bütün evraklar yönetmeliğe uygunken, Ticaret Odası da yasal bir şekilde 'evet' dediyse, ikna edilmiş mi oluyor sayın Başkan? Lütfen sizden rica ediyorum, esnafımızı, yönetimlerimizi, oda başkanlarımızı hele de fırıncı esnafımızı, hakla karşı karşıya getirmeyelim. Madem aziz milletimize bu yüzde 25 zammı reva görmüyorsanız, Allah rızası için şu son zamanda yapmış olduğunuz yüzde 300'den başlayan yüzde 700'e kadar çıkan, su zammı, tabela vergisi, emlak, ruhsat vergisi, numarataydan alınan paralar, ücretleri bunları da geriye çekelim. Haydi bunları yüzde 25'e çekelim madem öyleyse."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Osmaniye'de Ekmek Zammı Tartışması: Belediye Başkanı ve Esnaf Odası Arasında İkna Oyunları - Son Dakika

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