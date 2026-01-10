Emekli Vatandaş: "Kendileri 350 Bin Lira Alıyor, Emekliye Bin Lira Verirken Elleri Titriyor"

Haber: Burhan DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar, pazar ziyareti sırasında emeklilerin maaş zammına yönelik tepkilerini dinledi. Emekli bir vatandaş, "Kendileri 350 bin lira alıyor, emekliye bin lira verirken elleri titriyor" derken, bir başka vatandaş ise "Yapılan artış hiçbir işe yaramadı. Bakın, bir maydanoz, bir dereotu aldım, gidiyorum" ifadelerini kullandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar semt pazarını ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti. Emeklilere maaşlarını yapılan zammı soran Olcar'a emekliler dert yandı.

Emekli bir vatandaş, "Maaş artışı hiçbir işe yaramadı. Kendilerine yaradı ancak. Bakın bir maydanoz, bir dereotu aldım gidiyorum başka bir şey yok. Mücadelemiz devam edecek" dedi. Başka bir vatandaş ise, "Emekliyim, çok güzel bin lira ne gereği var ne işe yarar? Hiç vermese daha iyi" diye konuştu.

Bir başka vatandaş, "Bin liralık zam bizi etkilemedi. Benim maaş biraz 20 bin liranın üzerinde az bir şey o yüzden etkilenmedi. Bana da verse iyi olurdu ama bin lira, öbürlerine verdi bize de bin lira verseydi memnun olurduk. 20 bin liranın üzerinde maaş alıyorum ama yeterli değil tabii ki" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

"Emeklinin halini niye soruyorsunuz" diyen bir başka vatandaş da sitemini, "Maaşı kendilerine hediye edeyim de çocuklarına, torunlarına versinler... Kendileri 350 bin lira alıyor, emekliye bin lira verirken elleri titriyor. Yaşım 79" sözleriyle dile getirdi.