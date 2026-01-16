Engelli gencin yüzünü güldüren doğum günü sürprizi

Osmaniye Belediyesi, 26 yaşındaki bedensel ve zihinsel engelli genç kız için sürpriz bir doğum günü kutlaması gerçekleştirdi. Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Sosyal Hizmetler Birimi ekipleri, Şirinevler Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan ve yaklaşık 10 yıldır belediyenin Engelsiz Taksi hizmetinden yararlanan Melike Kara'yı evinde ziyaret etti. Çiçek, hediye paketi ve doğum günü pastasıyla Melike'nin yanına giden ekipler, "İyi ki doğdun, mutlu yıllar Melike" diyerek doğum gününü kutladı. Sürpriz karşısında mutluluğu ve şaşkınlığı yüzüne yansıyan Melike, yeni yaşını pastanın üzerindeki mumları üfleyerek karşıladı. Melike'ye "İyi ki doğdun" yazılı çiçekle birlikte çok sevdiği kolye ve yüzük hediye edilip hediyeler boynuna ve parmağına takıldı.

Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet'in eşi Ebru Çenet de telefonla Melike Kara'yı arayarak doğum gününü kutladı. Ebru Çenet, "Melikeciğim doğum günün kutlu olsun. Şu anda Ankara'dayız, Belediye Başkanımızın da sana çok selamı var. Gelince mutlaka sana uğrayacağız. Seni çok seviyoruz, nice güzel yılların olsun" ifadelerini kullandı.

Melike Kara'nın annesi Serap Kara ise kızının doğum gününü unutmayarak kendilerini ziyaret eden belediye personeline ve Ebru Çenet'e teşekkür etti. - OSMANİYE